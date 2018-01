La drag queen La Prohibida, la actriz y bailarina de cabaret Roma Calderón y la hiphopera Dnoé Lamiss serán las componentes principales de la carroza LGTBI de Puente de Vallecas. Su presencia como ‘reinas magas’ en la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero ha levantado las críticas y las alabanzas a partes iguales.

Por primera vez, una carroza LGTBI, reivindicativa y defensora de la igualdad de derechos, desfilará en la cabalgata de Reyes oficial.

La iniciativa, lanzada por la asociación Orgullo Vallekano, ha despertado las críticas y los halagos casi a partes iguales en Twitter, donde el tema ha incendiado la mañana de este martes.

Desfilarán bajo el lema “tod@s somos las reinas de nuestras vidas”. Y las tres estarán acompañadas por una familia de dos madres que son pareja con sus mellizos. También por niños de una escuela de baile, entre otros.

Pretendían hacer una cabalgata paralela. Pero tras contactar con la Junta Municipal vieron cómo el Ayuntamiento les proponía unirse a la oficial. Aunque algunos han creído que ejercerán de reinas magas oficiales, lo cierto es que la cabalgata de Vallecas contará con tres tradicionales Reyes Magos masculinos.

Pese a ello, las críticas no se han hecho esperar, siendo muchas en Twitter. El evento está bajo lupa, sobre todo tras las polémicas que se crearon en años anteriores. La música de discoteca en sustitución de los villancicos. Mujeres haciendo de Reyes Magos. La prohibición de que las ocas de Miguelín desfilaran tras 18 años haciéndolo. Los trajes nada tradicionales de la primera cabalgata de Carmena. Las polémicas han sido muchas y este año se une esta.

Orgullo Vallekano aseguraba que no se formaría ninguna polémica en el barrio. Sin embargo, en Twitter ya se han dividido entre detractores y defensores.

No soy creyente, soy ateo. No tengo hijos. El tema de los reyes magos de Vallecas no me puede pillar más perpendicular. Dicho esto… creo que defender a los gays, lesbianas, LGBTQ está GENIAL, hacerlo enmedio de una tradición como los reyes, es tocar las pelotas sin necesidad.

