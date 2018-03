La CUP rechaza a Jordi Sánchez y no apoyará su investidura

La CUP no apoyará la investidura de Jordi Sánchez. Los ‘cupaires’ rechazan la candidatura del número dos de Junts per Catalunya y sustituto de Carles Puigdemont.

La CUP no apoyará a Jordi Sánchez. Al igual que hicieran con Artur Mas, a quien forzaron a abandonar su propósito de Presidencia en 2015, los antisistema han rechazado la investidura del candidato de JxCat.

El rechazo de la CUP, de hecho, se extiende al acuerdo entre JxCat y ERC por el Gobierno de la Generalitat. Así, han anunciado que sus cuatro diputados en el Parlamento catalán se abstendrán en la posible votación de investidura. Y es que lo consideran como “las migajas del autonomismo”.

Los diputados de la CUP trasladarán su rechazo a Jordi Sánchez con una abstención en caso de que la investidura siga adelante. Algo complicado ante el anuncio de esta decisión, ya que merma las posibilidades independentistas.

Desde la formación ‘cupaire’ aseguran que el pacto entre el resto de formaciones independentistas mantiene a Cataluña “en la sumisión total al Estado”. Una situación que evita “que se desarrolle la República”. “Ni 155, ni autonomismo”, ha sostenido el diputado Vidal Aragonés.

La decisión de la CUP llega de su Consejo Político tras una asamblea que se preveía determinante para conocer los apoyos con los que cuenta Jordi Sánchez. Los antisistema han advertido que no participarán en ninguna negociación que sea “en clave autonomista”. Así, también queda en el aire los acuerdos a tres bandas que tenían hasta ahora.

La CUP hace tambalear así la formación de Gobierno en Cataluña. Tras dar el sí a Jordi Sánchez, ERC condicionaba en cierta manera el apoyo al candidato de Puigdemont a que los ‘cupaires’ también lo avalaran. Las negociaciones vuelven así a encallarse.

➡️"Si hi ha un ple d'investidura, ens abstindrem. No volem gestionar engrunes, l'autonomisme no ens permet avançar en matèria social" @VidalAragones #PerLaRepública pic.twitter.com/ZJzEEECJw1 — CUP Països Catalans (@cupnacional) March 3, 2018

Otro candidato

Tras poner en el ojo del huracán al encarcelado Jordi Sánchez, muchos apuntan ya a Jordi Turull como plan c. Sin embargo, no parece que la CUP vaya a apoyar a un candidato que salga de las listas de Junts per Catalunya si no hay cambios en el acuerdo con ERC.