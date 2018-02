La violencia en las aulas es algo cada vez más habitual. Algo que ha hecho que, en muchas ocasiones, haya sido normalizada. Por eso, un profesor que ha sufrido en sus propias carnes las agresiones, ha decidido denunciar en Facebook.

Su mensaje se ha convertido en viral. Profesor de inglés en el instituto Torre del Tajo de Barbate, en Cádiz, Fran Amroth ha roto su silencio para mostrar la violencia diaria en las aulas.

El docente sufrió una contusión con herida sin importancia pero provocada por un alumno. Como él mismo destaca, lo importante no era el golpe, sino todo lo que había detrás. La agresión no iba dirigida a él, pero se la causó al intentar separar a dos estudiantes que se peleaban.

“Soy docente y esta lesión me la ha causado un alumno. No había intencionalidad pero eso no exime que me haya lesionado. El susodicho alumno ha salido de su clase hecho un basilisco para pegarle a otro compañero de otra clase que supuestamente lo había agredido anteriormente. La importancia de todo esto radica en que este alumno (de 12 años) ha obviado órdenes de docentes al cargo y responsables de él a todos los efectos”, explica Fran en su publicación en Facebook.

En su texto, también cuenta que hasta cinco profesores tuvieron que emplearse a fondo para frenar la agresión. Este profesor tuvo que agarrar al joven, otra profesora cerró la puerta y un tercero tuvo que acudir a ayudar a Fran mientras otras dos intentaban controlar al resto de alumnos.

“Un drama. Un drama bastante habitual. Un drama en el que tenemos que soportar cómo su madre viene y tirando de ironía nos ataca y veladamente amenaza si no imponemos el mismo castigo a ambos alumnos, como si ella fuera la que está al cargo del centro educativo y como si supiera más que profesionales con años de experiencia… Patético tener que soportar estas humillaciones con el silencio cómplice de políticos, familias y opinión pública”, se queja.

Denuncia viral

Su denuncia en Facebook se ha hecho viral, logrando más de 12.000 reacciones. Además, recibía más de 3.000 comentarios, la mayoría quejándose al igual que él del poco respeto que se tiene hoy en día por los profesores.

También ha sido compartida más de 17.380 veces, lo que da buena cuenta de la indignación que ha provocado su denuncia sobre situaciones que ocurren todos los días.