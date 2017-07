⬆️Arriba la campaña del Ayuntamiento de Madrid de Manuela contra las violencias machistas. ⬇️Abajo la campaña del PP de Cifuentes contra los robos en el transporte. ⬆️Arriba una campaña hecha por quienes son conscientes de que la violencia y la desigualdad tiene muchas expresiones y que hasta los gestos más invisibilizados y normales, si nos incomodan o nos hacen sentir inseguras, si implican alguna forma de agresion, merecen ser señalados por instituciones que tienen que velar por la libertad de todos y todas. ⬇️Abajo una campaña de gobernantes que no entienden ni quieren entender nada sobre machismo, que no lo ven ni lo conocen, que no tienen políticas para enfrentar el hecho de que más de la mitad de las mujeres se sienten inseguras en los transportes porque son acosadas o molestadas y que han votado contra la propuesta de Podemos de estudiar la falta de seguridad de las mujeres en el transporte de la Comunidad de Madrid. ⬆️Arriba una campaña que nos hace a todos responsables del machismo, es decir, de combatirlo o de permitirlo. ⬇️Abajo una campaña que dice si a alguien le meten mano es esa persona la que es responsable de impedirlo o permitirlo. ⬆️Arriba una campaña contra el machismo que le habla también a los hombres y les hace responsables de sus actitudes. ⬇️Abajo una campaña contra el robo en el metro con guiños y alusiones al acoso que perpetúa los prejuicios y los estereotipos que las instituciones públicas deberían combatir y que le manda, una vez más, un mensaje a las mujeres. ⬆️Arriba una campaña que va a cambiar la consciencia de muchos madrileños y madrileñas y nos va a hacer abrir los ojos. ⬇️Abajo una campaña que contribuye a seguir haciendo a las mujeres responsables de lo que les pase por "dejarse".

A post shared by @Clara_Serra_ (@clara_serra_sanchez) on Jul 27, 2017 at 7:33am PDT