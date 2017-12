Considerados una nueva generación 1 de ‘OT’, -en versión 2.0 como apuntó Ana Guerra-, los concursantes de este 2017 se reunieron con algunos de aquella primera edición. TVE quiso regalar a los fans una gala a medida en la que, eso sí, faltaron icónicos concursantes como Chenoa, Bisbal y Bustamante.

A pesar de ello, no hubo actuación que no se convirtiera en trending topic en Twitter. Al hastag de la gala se sumaron los nombres de los concursantes de ambas ediciones e incluso el título de algunos temas. El primero, el de ‘Mi música es tu voz’. Y es que los primeros ‘triunfitos’ dieron el relevo a los nuevos cantando el mítico tema. Así arrancaba la gala y así comenzaba a enloquecer Twitter.

Rosa, Gisela, Javián, Álex, Alejandro Parreño, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Natalia, Naím y Verónica volvían al escenario de ‘OT’ para entonar su himno con los concursantes de esta edición. Un momento que no estuvo exento de polémica por relegar a los expulsados a los laterales del escenario.

#OTNavidad menos mal q en "Camina" no pusieron a los expulsados en las escaleras, porque vamos, en "Mi música es tu voz" me pareció una falta de respeto.Entiendo que fue porque no cabían todos en la gradita esa, pero hubiera sido mejor que hubieran estado todos en el mismo nivel

— Andrea 🐘💛🐺 (@VillaresAndrea) December 26, 2017