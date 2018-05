La hemeroteca destroza a Pablo Iglesias con su chalé de 600.000 euros

Pablo Iglesias e Irene Montero, secretario general y portavoz parlamentaria de Podemos, se convertían este miércoles en noticia al publicarse su flamante adquisición. Se trata de un chalé en una zona residencial junto al parque natural de Guadarrama, en la sierra madrileña.

La vivienda que han adquirido los dos dirigentes de Podemos les ha costado más de 600.000 euros. El chalé tiene 268 metros construidos y cuenta, igualmente, con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados. En ella dispondrán de un amplio jardín y piscina. Tendrán también casa de invitados.

Iglesias y Montero, que esperan gemelos, han suscrito una hipoteca de 540.000 euros a 30 años para adquirir esta finca, diseñada en una sola planta, con un gran hall y al menos tres dormitorios. Incluye una suite principal que cuenta con un vestidor y un baño en mármol travertino. El salón dispone de una cocina abierta y una gran barra americana. Además, la casa cuenta con cuarto de lavado, despensa, garaje para dos coches y entrada de servicio. La casa de invitados es un estudio independiente dentro de la parcela y dispone de baño completo.

El precio del chalé ha sido foco de las críticas en las redes sociales, que han recuperado un tuit de Pablo Iglesias de 2012, cuando todavía no había creado Podemos. El entonces profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense reprochaba al que fuera ministro de Economía Luis de Guindos desembolsar una cuantía prácticamente idéntica por una vivienda.

“¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?”, se preguntó Iglesias en Twitter, Acompañaba el comentario de un enlace que informaba del piso adquirido por De Guindos.

En las réplicas, Iglesias añadía: “Que la política económica la dirija un millonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de Medio Ambiente”.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 20, 2012

@muly_ Que la política económica la dirija un millonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de medio ambiente — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 20, 2012

“ESOS POLÍTICOS QUE VIVEN EN CHALÉS….”

Pero hay más. Ya como candidato a las elecciones generales y en una entrevista con Ana Rosa Quintana, Pablo Iglesias criticaba a los políticos que viven en chalés. “A mí me parece peligroso el rollo de aislar a alguien porque entonces no sabes lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público…”, le dijo.

Ojo que el AUTOZASCA DEL AÑO de @Pablo_Iglesias_ también está en versión video!!!!…no tiene desperdicio!! Video de: @sorcallo pic.twitter.com/KBnf4G1zJA — Mejores Zasca! (@mejoreszasca) May 16, 2018

“PREFERÍRÍA SEGUIR VIVIENDO EN VALLECAS SI FUERA PRESIDENTE”

También en una entrevista en ‘El Hormiguero’, el secretario general de Podemos le decía a Pablo Motos que si fuera presidente del Gobierno le gustaría seguir viviendo en su piso de Vallecas, aunque se adaptaría a vivir en La Moncloa si fuera necesario por razones de seguridad.

Preferiría poder seguir viviendo en Vallecas, pero él se adapta a lo que sea pic.twitter.com/Dqkqy0BCAz — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) May 16, 2018

LA DEFENSA DE MONEDERO

También ha sido muy comentada la defensa que ha hecho Juan Carlos Monedero de Iglesias y Montero. El cofundador de Podemos ha escrito un tuit en el que afirma que “van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1.000”.

“Así que los insensatos Pablo Iglesias e Irene Montero van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad”, ha indicado.

Las matemáticas parecen haberle pasado una mala jugada. Y es que si pagasen 500 euros al mes con una hipoteca de 540.000 euros tardarían un siglo en pagar lo adeudado, intereses aparte.