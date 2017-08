“Si el pobre Cristiano Ronaldo fuera alguien normal ya estaría comiendo techo en el talego”, comenzó apuntando en su cuenta oficial de Twitter IU Madrid Centro, junto con el enlace de una noticia que recoge la frase más destacada del portugués en sede judicial: “Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado”.

Si el pobre Cristiano Ronaldo fuera alguien normal ya estaría comiendo techo en el talego. pic.twitter.com/xHjhYXqslx — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) July 31, 2017

Pero el partido de izquierdas no se quedó ahí y añadió una posdata a ese comentario: “Qué asco das CR7 colega”.

pd: Qué asco das CR7 colega. #OR — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) July 31, 2017

Esta reacción de IU levantó fuertes críticas, con muchos usuarios reprochando a la formación que no esperan a que se le juzgue para querer mandarle ya a la cárcel.

Tu si que das asco por mandar a la carcel a alguien sin un juicio previo donde se demuestran con pruebas!

Vete a plaudir a los Etarras — Loli Casado Martinez (@Lolycm19772) July 31, 2017

Son muy demócratas, tienen un gran respeto por la presunción de inocencia. — Jota Eme (@JoseYNKR) July 31, 2017

Si vuestro razocinio es de este nivel, ya se a quién mejor no votar. — casablancaRM (@casablancaRM) July 31, 2017

Joder q barriobajeros sois. — AnaKarenina (@lenguakas) July 31, 2017