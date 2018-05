Los instantes posteriores a la aprobación de los Presupuestos de 2018 en el Congreso dejaron una escena que evidencia la relación distante entre Gobierno y Ciudadanos. Cristóbal Montoro y Albert Rivera se cruzaron y no se saludaron.

Es la imagen que muestra lo deterioradas que están las relaciones entre el Gobierno y Ciudadanos. El Ejecutivo celebra con entusiasmo en el Congreso de los Diputados la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Lo hace con abrazos, aplausos y mucha alegría. El ministro de Hacienda y artífice de esas cuentas, Cristóbal Montoro, se cruza con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la frialdad entre ellos es máxima. Montoro hace el amago de estrecharle la mano, pero Rivera, con gesto muy serio, pasa de largo.

La tensa escena manifiesta el distanciamiento entre la formación naranja y el PP, pese al apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de 2018. Aliado habitual del Ejecutivo de Mariano Rajoy a lo largo de la legislatura, Ciudadanos está marcando perfil propio a raíz, principalmente, del desafío independentista.

Tras abandonar el Congreso, Rajoy fue preguntado por esta escena y el presidente quitó hierro al asunto. “No me puedo creer que este acontecimiento se haya producido y si se ha producido estoy seguro que no tiene nada que ver con la voluntad de unos y otros. Hay que quedarse con lo importante y no con lo anecdótico”.

RIVERA PIDE LA DIMISIÓN DEL ‘NÚMERO 2’ DE MONTORO

Justo después de ese episodio, Albert Rivera acudía a Twitter para pedir la dimisión o el cese del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. El ‘número 2’ de Montoro ha sido imputado por un caso de corrupción cuando era alcalde de Jaén.

“El secretario de Estado de Hacienda tiene que dimitir o ser apartado por Rajoy: está imputado por presunta corrupción política y se acabó el tiempo en que los imputados por corrupción podían seguir en las instituciones”, ha indicado.

En concreto, al segundo de a bordo de Montoro en el Ministerio de Hacienda se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.