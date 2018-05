El diario ‘La Tribuna de Cartagena’ ha publicado un artículo de opinión titulado “Yo no te creo” en el que ofrecen datos personales de la víctima de ‘La Manada’, como su nombre y apellidos, una foto o la carrera que estudia.

El diario ‘La Tribuna de Cartagena’ ha publicado un artículo de opinión titulado “Yo no te creo” en el que ofrecen datos personales de la víctima de ‘La Manada’, la joven madrileña que sufrió abusos sexuales -según la sentencia- en los Sanfermines de 2015 y por el que los integrantes de ese grupo de amigos sevillanos han sido condenados en primera instancia a 9 años de cárcel.

La columna está firmada por Marcos Larrazábal, redactor jefe de ese medio. En ella incluye una foto de la víctima y sus nombres y apellidos. También datos como la carrera que estudia y la universidad donde cursa la misma. El artículo contiene frases como “mira, niña… ¡yo no te creo!”, ” tú, niña, no dijiste ‘no’ en ningún momento” o “tu falsa denuncia es un insulto a las mujeres que de verdad han sido violadas”.

“Efectivamente, como reconoce la sentencia, no te violaron. Pero, aún más, tampoco creo que se pueda llamar abuso al acto sexual consentido. Irse con cinco tipos a un hotel no es para jugar a las cartas. Quisiste ir de ‘guay’ y tener una experiencia de liberación femenina de esas de la que tanto se habla -e incluso se aconseja- ahora con la ‘ideología de género’; o llevabas tal borrachera que, en lugar de cantar ‘Asturias patria querida’ -como debería hace cualquier joven normal cuando se emborracha- decidiste montártelo con cinco macarras de mierda. Pero fuiste a follar. Nadie te obligó. Lo hiciste porque te lo pidió -borracho o no- tu cuerpo serrano“, se asegura en el artículo.

“Por mucho que el lobby feminista se nos meta hasta en la sopa y haga que baile a su son la justicia, el miserable ministro Catalá, presentadoras de televisión, actrices, cantantes, grandes intelectuales como Lucía Etxebarría, partidos, sindicatos, aficionados del fútbol, colectivos LGTBI y la madre que los parió a todos, niña .. ¡yo no te creo!”, sostiene el redactor jefe de ‘La Tribuna de Cartagena’.

PIDEN A LA POLICÍA QUE ACTÚE

En las redes sociales este artículo con datos de la víctima de ‘La Manada’ ha indignado a multitud de usuarios, que han pedido a la Policía que actúe contra este medio.

Los cerdos de la Tribuna de Cartagena publican esta madrugada fotografías y datos personales de la víctima de la violación de la Manada. @policia ¿no es delito? — Nieves González (@Nieves_GC) May 5, 2018

Buenos días @policia el periodo medio digital La tribuna de cartagena está difundiendo la fotografía y datos de la víctima de la violación de la manada, espero que hagáis algo al respecto. También aparece una fotografía de su cara que evidentemente no pondré. pic.twitter.com/vsIWKwK8cL — Camellia sinensis (@LadyAprilymedia) May 5, 2018

Hola @policia un periódico llamado La Tribuna de Cartagena está poniendo nombre y foto de la víctima de la manada. No lo permitan. — Lady Me (@merymerce) May 7, 2018

Un periódico, la Tribuna de Cartagena, pública fotos y datos personales de la víctima de la Manada pero la culpa es de ForoCoches pic.twitter.com/ixOetfiRhX — Capitán Will Moran (@CapitnWillMoran) May 5, 2018

Me dicen que la redacción de la Tribuna de Cartagena es un señor en su casa. Y sí, es el mismo chalao que decía que a Botín le asesinaron. — Alfredo Pascual (@Guyb) May 5, 2018

@policia Buenas noches, me gustaría denunciar (en privado si es posible) a una persona que ha difundido en su Facebook un artículo de opinión de La tribuna de Cartagena con fotos e información de la víctima de La Manada. Es posible? — iFlavour (@iFla13) May 6, 2018

Lo de hoy es muy grave. Es traspasar una frontera que jamás se debe pasar si eres periodista (que no lo son, sólo interesados).

Es hora que los servicios jurídicos del Ayuntamiento actúen contra la Tribuna de Cartagena, que para eso están @AnabCastejon. — José (@Aterm_) May 5, 2018