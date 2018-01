“Centro del saqueo” en lugar de “Centro Botín”. O “Historic helmet” para referirse a ‘casco antiguo’. Son algunas de las traducciones literales y penosas que se pueden leer en la web oficial de Turismo de Santander.

Ha sido la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad) la que ha detectado los fallos y denunciado lo sucedido en la web. Una página presentada justo antes de Fitur. De hecho, las prisas por llegar a tiempo a la feria más importante de España en Turismo, -y una de las más importantes del mundo-, han hecho que las traducciones sean así de malas.

Asetrad explica que en la web “abundan traducciones literales, sin sentido gramatical y sintáctico o directamente sin sentido”. Como ejemplos, traducciones de este estilo: “Historic helmet” por “casco antiguo”. El término en inglés se refiere a un casco como objeto para proteger la cabeza. Lo correcto para los angloparlantes es indicar el “centro histórico” de la ciudad.

Otro de los ejemplos de traducción literal es la expresión “un lugar de lo más versátil”. En la web en inglés aparece como “a place of the most versatile”.

Ha llamado también la atención especialmente la traducción del ‘Centro Botín’. La web no sólo traduce la palabra ‘centro’ sino también el apellido del famoso banquero, -fallecido en 2014-. Por lo que aparece en la web de Turismo de Santander como “Loot Center”, lo que se traduce en realidad como “Centro del saqueo”.

Los errores han sido ya subsanados en la web, traducida a seis idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, polaco y portugués). Aunque proliferan otros muchos. En una de sus frases, una repetición gramatical tiene también su réplica en el resto de idiomas, lo que indica que nadie ha corregido los textos. Ni en español ni en su traducción: “Se ha convertido en poco tiempo se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Santander”. El “se ha convertido (…) se ha convertido” se repite exactamente igual en el resto de lenguas.

Ante las críticas, la concejal de Cultura y Turismo de Santander, Miriam Díaz, ha asegurado que no se pudo contratar a traductores profesionales por falta de presupuesto. También que el servicio de traducción, -en referencia a Google Translate-, es el mismo de otras webs. Entre ellas, la del Gobierno de Cantabria.

El problema, sin duda, han sido las prisas. La creación de la web se adjudicó por contrato menor (sin concurso público) el pasado 29 de diciembre.