Si algo ha marcado la trayectoria política de Mariano Rajoy y sus casi siete años como presidente del Gobierno son sus lapsus y frases imposibles. El ya exjefe del Ejecutivo ha dejado para la posteridad decenas de momentos surrealistas, bien por deslices lingüísticos o por construcciones de palabras enrevesadas o absurdas.

En la memoria de todos los españoles están “los chuches”, “los hilillos de plastilina”, el “un vaso es un vaso y un plato es un plato”, el “¿y la europea” o el “somos sentimientos y tenemos seres humanos”.

También el célebre “es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”, el “me gustan los catalanes por que hacen cosas” o el “cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político”.

Un sinfín de frases para la historia que, ahora que su tiempo en Moncloa ha llegado a su fin, están siendo recuperadas en Twitter. Por ejemplo, por el usuario Aitor Galisteo (@MrGalisteo), que ha recopilado en un hilo los 50 ‘hits’ de Mariano Rajoy.

