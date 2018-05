El nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta a Mariano Rajoy en la que le pide una reunión inminente entre ambos, entre otras claves. Algo que ya le solicitó desde Berlín junto a Carles Puigdemont. El nuevo líder catalán insiste en la carta en defender el proyecto político “fiel a la expresión” del 1-O. Y eso después de que Rajoy le contestara que estaba dispuesto a reunirse siempre dentro del marco de la legalidad.

Entre las claves de la carta, Torra pide al presidente del Gobierno diálogo “sin condiciones, con el respeto institucional mutuo debido, con la predisposición a hablar de todo, sin límite temporal”. Y, además, con “el formato” que ambos convengan más oportuno.

Torra desea en su misiva que la reunión tenga lugar ya en los próximos días. Además, señala que entre las prioridades del nuevo Gobierno catalán están “el progreso y la cohesión social, la prosperidad económica y la defensa de la democracia y los derechos fundamentales”.

Pese a ello, Torra insiste en que su proyecto político es “el que avaló la mayoría de ciudadanos de Catalunya el pasado 21 de diciembre, fiel a la expresión democrática del 1 de octubre y a su resultado”.

También alude en su texto a los políticos encarcelados y a los huidos. “Las circunstancias del país eran, y continúan siendo, excepcionales por la existencia de políticos catalanes, demócratas y honorables, en plenitud de derechos políticos, en situación de prisión preventiva o en el exilio”.

Señala, además, que Cataluña es “un país diverso, cívico, respetuoso” y “profundamente comprometido con los valores democráticos”.

Mientras que Mariano Rajoy no se ha referido aún a la carta, muchos son los que han comentado la misiva en Twitter. Las críticas ocupan la mayor parte de los tuits.

En la carta que manda @QuimTorraiPla a @marianorajoy no encontrarán, en ningún párrafo, la palabra "ley o legalidad", sencillamente porque no la cumple. De ahí que hable de un "diálogo sin condiciones".

Mire, no. Acatar la ley es el primer paso de cualquier presidente autonómico.

— Carlos López (@dreamslpz) May 19, 2018