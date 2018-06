Este lunes, la Ejecutiva del PP se reúne en Madrid. De ese encuentro saldrá la fecha del próximo congreso extraordinario y los nombres de los candidatos a suceder a Rajoy. Sin duda, Feijóo, Santamaría y Cospedal son los mejor posicionados para ello. Y como muestra, las cuentas de apoyo que han surgido ya en Twitter para apoyar sus respectivas candidaturas.

Los tres cuentan con gran respaldo, aunque sin duda es el gallego el que parte con más ventaja. Fue el pasado 8 de junio por la noche cuando aparecía en Twitter una cuenta llamada “Feijóo Presidente”. Fue la última en la red, pues ya existían de Santamaría y Cospedal, y es la que menos seguidores tiene. Pese a ello, Feijóo parece ser el mejor posicionado para suceder a Rajoy.

En su cuenta, una veintena de tuits. El primero de ellos, de bienvenida, explicando que es un perfil de apoyo para militantes, simpatizantes y votantes del PP. El objetivo, bien claro, hacer presidente del partido a Feijóo.

La cuenta de apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría fue la primera que se creó. Ya el pasado 7 de junio se abría un “Soraya Presidenta PP”. Un perfil en el que se incluye ya el hastag ‘oficial’, #YoConSorayaPP, que ha comenzado a utilizarse activamente. Con 963 seguidores, es el perfil que más followers tiene.

En sus 7 tuits, razones por las que Santamaría debería ser presidenta del PP y un mensaje de bienvenida que habla de “regeneración política”. Además del recuerdo a su trabajo como vicepresidenta.

Por último, la cuenta de Cospedal se abría el pasado 8 de junio por la mañana, tras verse la de Santamaría. Con 203 seguidores y 22 tuits, su mensaje de bienvenida dejaba claro que su objetivo era convencer a la secretaria general para que diera el salto a la presidencia.

Aunque Feijóo, Santamaría y Cospedal parecen los tres candidatos a la sucesión, otros ‘tapados’ aparecen en Twitter también.

Uno de ellos, Íñigo de la Serna. Una cuenta creada este fin de semana también, con 275 seguidores. Bajo el hastag #DeLaSernaPresidente, piden que el exministro de Fomento se presente también.

Sin embargo, el propio De la Serna desmentía tener nada que ver con la cuenta. Y por sus palabras no parece que se vaya a animar a ser candidato.

Buenas tardes, me gustaría dejar claro que no he tenido ninguna participación en la creación ni en el impulso de la cuenta InigoPresidente.

— Iñigo de la Serna (@idlserna) June 9, 2018