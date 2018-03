Las juventudes de ERC (JERC) han pedido a través de un comunicado la dimisión de Lluís Salvadó, diputado republicano y exsecretario de Hacienda de la Generalitat , por su actitud “machista y racista”.

De esta manera, rechazan las palabras de Salvadó en una conversación filtrada en la que, sobre la búsqueda de una consejera de Educación, concluye que hay que elegir “a la que tenga las tetas más gordas”.

“Buscan en el mercado de invierno a una rumana independiente para hacerla consellera de Educació”, afirma también Salvadó a su interlocutor, que bromea: “¿La mujer de Puigdemont no es rumana? Supongo que ella se pondrá“, según la conversación intervenida.

[Comunicat] Rebutgem frontalment les actituds masclistes, vinguin d’on vinguin. Hem de ser exemple al servei dels nostres ideals, cada dia és 8 de març. La República que volem serà feminista o no serà!

Las juventudes de ERC consideran que sus palabras son “doblemente” impropias viniendo de un representante político y que contradicen los valores y principios ideológicos del partido.

Por otra parte, también critican las “filtraciones ilegales e interesadas del Estado”, a quien acusan de usar todas las herramientas para acabar con el independentismo y ERC.

No obstante, remarcan que esto no es ninguna excusa y apuestan por la ejemplaridad tanto en el ámbito público como el privado, “incluso a riesgo de ser injustos”.

Tras sacar a la luz Antena 3 esta conversación entre Salvadó y otro interlocutor, el diputado de ERC reaccionó así a través de Twitter: “Conversación absolutamente apropiada. Disculpas de entrada y salida. No es con Jové, es con un amigo en el mes de julio. Es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa. Presentamos denuncia para proteger intimidad de terceras personas”.

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6

— Lluís Salvadó (@LlSalvado) March 9, 2018