Ésta semana hemos tenido el último ejemplo. El cónsul de España en Washington, Enrique Sardà Valls, ha sido destituido por el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, tras mofarse de Susana Díaz. En una publicación en Facebook, se burló del acento andaluz y del estilismo de la presidenta de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, Sardà Valls, que ha pedido disculpas pero que dice que en España ya no hay libertad de expresión ni sentido del humor, no es ni mucho menos el único cargo público que ha tenido que salir por la puerta de atrás por algo similar. Aquí otros diez casos:

1.- SIGRID SORIA: El exidputado del PP en Canarias incendió las redes con su respuesta a los escraches a los políticos del PP. “Si algún perroflauta agrediera a alguna de mis hijas, le arranco la cabeza”, dijo. Después se disculpó por usar un lenguaje inapropiado, pero fue apartado de forma inmediata de la Junta Directiva Nacional. Eso ocurrió en 2013, pero en 2014 publicó un tuit con la cara de Pablo Iglesias y el mensaje “Olemos”.

2.- JUAN CARLOS GAFO: El director adjunto del alto comisionado del Gobierno para la Marca España fue destituido por un tuit en el que decía: “Catalanes de mierda. No se merecen nada”.

3.- SUSANA CAMIÑO: La concejal del PSOE de Vilagarcía de Arosa (Pontevedra) dimitió por un comentario en Facebook sobre el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación y del PP de León. “No quiero comentar, pero quien siembra vientos recoge tempestades”, dijo.

4.- BEATRIZ MARTÍNEZ: La concejal socialista del Ayuntamiento de Meis (Pontevedra) también se vio obligada a dimitir tras otro comentario en Facebook referido al asesinato de Isabel Carrasco, en el que citaba al presidente de la Diputación de Pontevedra, el popular Rafael Louzán: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tiembla Louzán, que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando. Parece esto Sinaloa, jaja”.

5.- FRANCISCA POL CABRER: La candidata del PP en la lista al Senado por Mallorca y exdiputada dimitió en 2011 tras publicar en Facebook un fotomontaje de la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, enseñando un pecho rodeada de mandos militares durante una visita a Afganistán.

6.- FERNANDO AUTRÁN: El coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid fue destituido en 2011 tras varios tuits contra el grupo Prisa y diferentes políticos: “‘El País’ mañana dirá que según Metroscopia hay empate técnico!!! Ja ja ja ja ja ja ja. Prisa va mal, muy mal. Más EREs”, dijo sobre el debate electoral entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Este comentario hizo que salieran a la luz otros que había escrito tiempo antes, como “Caamaño ‘los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas’. Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos”, “ETA vota Rubalcaba”, “Urkullu ez de euzcadi porque ez jilipollaz” o “Ya se que la tele engorda, pero vaya culo tenia la Srta. Trini!!! [por Trinidad Jiménez]”.

7.- ARTEMI SUÁREZ: El secretario del Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias en representación de Nuevas Generaciones del PP y presidente de esta organización juvenil en Langreo dimitió hace sólo unos meses tras un comentario violento en Facebook: “A lo mejor habría que abrirle la cabeza a unos cuantos y mandarlos directamente a la UCI de Cabueñes o al cementerio”.

8.- JAVIER VACCARO: El candidato de IU en Parla (Madrid) se vio obligado a dimitir en 2011 después de que se conociera cómo arremetía contra políticos en FacebooK, donde incluso defendía la violencia y deseaba la muerte a Esperanza Aguirre o Ramón Jáuregui. Cuando Aguirre se retiró temporalmente su comentario fue: “La sanidad pública también tiene un cáncer que se llama ESPERANZA AGUIRRE y a pocos le importa. JODETE, NO ME DAS PENA”. En relación con una noticia que informaba de las prestaciones sanitarias de Madrid, apuntó: “Y después me dicen que no hay que desear la muerte a nadie, no me jodan: ESPE MUERETE, ESPE HIJA DE PUTA, MUÉRETEEEEEEEEEE”. También pidió que “alguien le vuelve la cabeza” a Jáuregui.

9.- RAMÓN MATEU: El concejal del PP en el Ayuntamiento de L’Alcúdia (Valencia) dimitió en 2012 tras un comentario xenófobo y machista en Facebook. “Había una vez un socialista que salió a cenar un sábado por la noche con su mujer. Y al pasar por un parque vio a su hijo de 19 años tirado en la acera con un coma etílico y dijo: ‘ahora sí que hay libertad’. Un día cuando llegó a casa del trabajo se encontró a su mujer con un moro y gritó ‘¡Viva la integración!’ y se sentó en el sofá a ver la televisión, mientras el morito terminaba la faena”, escribió. Otro de los párrafos decía que “cuando el morito terminó, tuvo que llevarlo a su casa. Eran las tres de la mañana y, al pasar por una carretera solitaria vio a unos gitanos que estaban robando melones. Y pensó: ‘qué bien va España que hasta los gitanos hacen horas extras'”.

10.- MARTA CASADO: La candidata del PP a la Alcadía de Arbós (Tarragona) contestó con un comentario racista. Una mujer le escribió que acababa de fijarse en que Casado era “pepera”, a lo que la candidata le contestó: “¿Y tú? ¡Casada con un negro! ¡No sé que es peor. A veces habla quien más tiene que callar”. En este caso, no dimitió.