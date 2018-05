Pablo Iglesias e Irene Montero, secretario general y portavoz parlamentaria de Podemos, se mudan. La pareja, que hasta ahora residía en una vivienda en alquiler en Rivas-Vaciamadrid, al este de Madrid, se ha comprado un chalé en una zona residencial junto al parque natural de Guadarrama, en la sierra madrileña.

Tal y como publica este miércoles ‘OK Diario’, la vivienda que han adquirido los dos dirigentes de Podemos les ha costado más de 600.000 euros. El chalé tiene 268 metros construidos y cuenta, igualmente, con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados. En ella dispondrán de un amplio jardín y piscina. Tendrán también casa de invitados.

La vivienda está diseñada en una sola planta y cuenta con un gran hall y al menos tres dormitorios. Incluye una suite principal que cuenta con un vestidor y un baño en mármol travertino. El salón dispone de una cocina abierta y una gran barra americana. Además, la casa cuenta con cuarto de lavado, despensa, garaje para dos coches y entrada de servicio. La casa de invitados es un estudio independiente dentro de la parcela y dispone de baño completo.

Todo indica que Pablo Iglesias (39 años) e Irene Montero (30) se mudarán a su nuevo hogar después del nacimiento de sus mellizos, que se espera para finales de septiembre o principios de octubre.

Tras conocerse esta adquisición, las redes sociales se han llenado de mensajes críticos con la pareja. Y es que muchos usuarios de Twitter no ven compatibles las ideas políticas que defienden con que se compren un chalé.

Iglesias y Montero se van a comprar un chalet de 660000 € porque son Gente de la calle, cuyo salario no supera 3 veces el salario mínimo. El chalet se pagará mediante crowdfunding, seguramente.

Iglesias y Montero compran un chalé de +600.000€ con piscina y parcela de 2.000 m2 https://t.co/4SbkWiWwDH 1) qué rápido se han adaptado al estilo de la 'casta' 2) No se habían autoimpuesto un límite salarial de 2.200 euros/mes? Poco sueldo para tanta choza, ¿o cobran +?

Me parece estupendo que Iglesias y Montero adquieran una propiedad de 600.000 €.

Lo que no me parece tan estupendo es que promulguen políticas por las cuales se quiere regular y limitar el libre comercio de las propiedades ajenas sin ponerse colorados.

