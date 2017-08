“Si la lucha por mis convicciones, por una Venezuela libre y democrática, me llevaba a asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo. Y si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió: porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente””, comienza diciendo.

“Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela”, dice el opositor en su mensaje dirigido a los ciudadanos de su país, a quienes también informa sobre “la mejor noticia” que ha recibido en estos últimos tres años y medio. “Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela”, insiste mientras acaricia el vientre de su esposa.

Seguiré con esperanza. Estoy muy orgullosa de Leopoldo y del sacrificio que está haciendo por un mejor país ¡Vamos a liberar a Venezuela! pic.twitter.com/lqe1svlz7C — Lilian Tintori (@liliantintori) August 2, 2017

El pasado 8 de julio, López quedó en arresto domiciliario por motivos de salud, tras cumplir tres años y cinco meses de una pena de casi 14 años en la cárcel militar de Ramo Verde. En la madrugada del lunes al martes, López fue de nuevo detenido y llevado al mismo centro penitenciario, cercano a Caracas, y el Tribunal Supremo de Venezuela aseguró que la razón fue que el opositor, supuestamente, planeaba fugarse.

Minutos antes de la emisión del vídeo era Mitzi Capriles, la esposa del alcalde de Caracas Antonio Ledezma -que también ha sido detenido y devuelto a prisión junto a López- quien lo revelaba a la cadena CNN. “Lilian está en estado de gravidez, está esperando un bebé. Ya está de unas 16 semanas aparentemente, quizá esté llegando a los tres meses”, aseguraba Capriles.

Los rumores sobre el embarazo de Tintori comenzaron a circular tras la excarcelación de López, con quien se casó en abril de 2007.

Tintori, una expresentadora de televisión de 39 años, se encuentra desde el pasado 25 de abril en Estados Unidos, donde viajó con sus hijos, Manuela, de ocho años, y Leopoldo Santiago, de cuatro, según fuentes del partido de López. Amante de los deportes extremos, es graduada en Educación Preescolar y también ha trabajado como locutora en varias radios y en una ocasión presentó un reality show de supervivencia.