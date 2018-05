Llarena rechaza el recurso de Puigdemont y él sale por la tangente

Con un tuit sobre la Unión Europea, Carles Puigdemont respondía tras conocerse que Llarena rechazaba su recurso. Así, el juez ha confirmado que el procesamiento del expresidente catalán y del resto de investigados continuará su camino.

Junto a Puigdemont, otros 22 investigados presentaban un recurso ante las acusaciones por el ‘procés’. El juez confirmaba su auto y los rechazaba todos. Llarena se reafirma en que hubo violencia en el proceso, por lo que justifica la acusación de rebelión. Además, asegura que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación.

El juez abre la puerta a que los procesados se libren de ser acusados de rebelión. Serían acusados, en este caso, de sedición o conspiración para la rebelión. En el “caso hipotético” de que se acreditara que no hubo violencia, eso sólo significaría que serían acusados de sedición.

Mientras tanto, en Twitter, Puigdemont se salía por la tangente y contestaba con algo que prácticamente nada tenía que ver.

“La UE ha sido durante décadas un instrumento exitoso para construir una Europa más pacífica y democrática. Para seguir haciéndolo, los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y de la democracia deben prevalecer siempre ante los estrechos intereses políticos de los gobiernos, también en Cataluña”, escribe.

The EU has been for decades a successful instrument to build a more peaceful and democratic Europe. To continue to do be so, the fundamental rights of European citizens and democracy must always prevail to the narrow political interests of governments, also in Catalonia. pic.twitter.com/BjUuRm19Gr

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 9, 2018