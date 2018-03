Antena 3 ha sacado a la luz una conversación entre el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó, de ERC, y otra persona por identificar. La misma es tremendamente machista y de un mal gusto desorbitado.

La conversación versa sobre la búsqueda de una mujer para ocupar el puesto de consejera de Educación. “¿La mujer de Puigdemont no es rumana? Supongo que ella sí que accederá”, afirma el hombre sin identificar en medio de un ataque de risa. “Están buscando una rumana, vía la mujer de Puigdemont, o una brasileña, que son resultonas“, responde Salvadó.

En este punto, ambos coinciden en que encontrar mujeres para puestos de responsabilidad es difícil. “Encontrar mujeres es misión imposible. Es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres”, sigue el interlocutor del excargo del Govern.

“Pues mira, a la que tenga las tetas más gordas se lo das y ya está. Y te quedas tan ancho”, añade Salvadó provocando la carcajada en su compañero.

Según Antena 3, el interlocutor de Salvadó es el que fuera secretario general de vicepresidencia Josep Maria Jové, pero ERC lo ha desmentido. El partido, en cambio, sí que admite que Salvadó es uno de los partícipes de la charla machista.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha lamentado en dos apuntes en su cuenta de Twitter el comentario, que califica tibiamente de “inapropiado”, y ha subrayado que no se corresponde “con el ideario” de ERC, que “trabaja por construir una sociedad con igualdad efectiva”.

También ha anunciado que estudiarán las “acciones legales oportunas” por la filtración de una conversación privada y ha acusado al Gobierno de utilizarlas políticamente para atacar el independentismo. Nada ha dicho sobre una posible consecuencia para el diputado republicano.

Al mateix temps, estudiarem les accions legals oportunes davant les filtracions sovintejades d'aquest tipus de converses privades i l’ús polític premeditat que en fa el govern de l’estat per anar en contra d’una opció política concreta.

Por su parte, Lluis Salvadó ha reaccionado a través de un tuit: “Conversación absolutamente apropiada. Disculpas de entrada y salida. No es con Jové, es con un amigo en el mes de julio. Es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa. Presentamos denuncia para proteger intimidad de terceras personas”.

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6

— Lluís Salvadó (@LlSalvado) March 9, 2018