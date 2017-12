Los políticos no se han librado de aparecer en bulos en este 2017. Desde tuits escritos por cuentas falsas a fotos que no son o fake news. Repasamos los 10 casos que seguro te creíste en algún momento de este año.

Rita Maestre deseando que ETA hubiera matado a más Guardias Civiles. Inés Arrimadas posando con una bandera de la Falange. La mujer de Puigdemont huyendo a Rumanía. Todos ellos son bulos. Mentiras que se han colado en las redes sociales en este 2017 pero que no son verdad. Rumores que se han extendido como la pólvora y que seguramente te creíste en algún momento.

Maldito Bulo ha publicado una lista con esas informaciones falsas sobre políticos que más han calado en este año.

Rita Maestre y ETA. “¿Cuántos Guardias Civiles mató ETA? no los suficientes XD”. Ese tuit adjudicado a la concejal del Ayuntamiento de Madrid es falso. Sin embargo, muchos creyeron que la política había vertido esta frase en su Twitter en el año 20110. Sin embargo, por entonces, no tenía cuenta en la red social. Su primer tuit se publicó en 2014.

NO.@Rita_Maestre no deseó que ETA hubiera matado más guardia civiles. Es un tuit falso que ha regresado. pic.twitter.com/G8fVoFFyhT — MALDITO BULO (@malditobulo) September 27, 2017

2. Inés Arrimadas falangista. La foto ha dado la vuelta a Twitter en varias ocasiones durante este 2017. En la imagen, supuestamente, la líder de Cs en Cataluña brazo en alto y bandera de la Falange. La foto pertenecía a una manifestación en Toledo en 2009 de Alianza Nacional y no era Arrimadas la joven.

Extrema derecha, ella es Inés con una bandera falangista, o me vas a decir que la falange es de centro izquierda? pic.twitter.com/eh8t6nLzKK — David (@David83382933) November 17, 2017

3. Celia Villalobos. “Lamento que los refugiados se mueran en el mar pero en mi país no los quiero ver”. La frase no pertenece a Villalobos, ya que no hay constancia de ello. La fuente tampoco daba fecha ni medio en el que lo hubiera dicho, lo que hizo sospechar de inmediato. No tan rápido como para que no se hiciera viral.

Villalobos decía q sentía q ls refugiados se ahogaran,pero q aquí no los quería ver,ahora Zoido esto,humanidad PPera#SalvarVidasNoEsDelito pic.twitter.com/FBVr7hnb65 — Laloli Faz 🐦 (@LaloliFaz) July 6, 2017

4. La mujer de Puigdemont huye a Rumanía. El bulo apareció después del referéndum y poco antes de que el propio expresidente de Cataluña se marchara a Bruselas. Sin embargo, Marcela Topor se quedó en su casa. No se fugó a ningún sitio y menos por miedo a una posible guerra, como se dijo.

Marcela Topor es la esposa de Puigdemont. Es de nacionalidad rumana y 15 año menor que él. Hace pocs días se ha id con sus dos hijos a Rumanía por lo que pueda pasar aquí. *Ellos, como pueden, sí ponen a su familia y a s capital a salvo*. Parece ser que piensa montar algo gordo. — ÁngeleSRendón (@AngelesRendn1) October 14, 2017

5. El abuelo de Pedro Sánchez. Varias informaciones aseguraron que el Teniente Coronel Castejón era abuelo del líder del PSOE. El militar nació en Manila mientras que el abuelo de Sánchez lo hizo en Lorca.

NO. El Teniente Coronel Castejón no era el abuelo de Pedro Sánchez- Castejón. Más en https://t.co/UlxqTNk5UJ pic.twitter.com/sdbbFJR2mD — MALDITO BULO (@malditobulo) December 4, 2017

6. Pablo Iglesias y ETA: “ETA hizo un gran trabajo político”. Es un tuit falso que el líder de Podemos nunca ha publicado. Fue sólo una captura en la que ni siquiera se ve bien la fecha de publicación del supuesto tuit.

No. Pablo Iglesias no ha dicho "ETA hizo un gran trabajo político". Es un un tuit falso Más en https://t.co/7W29XMTape y en hilo 👇 pic.twitter.com/lrpbbFr1eH — MALDITO BULO (@malditobulo) October 13, 2017

7. Pablo Casado. De nuevo una declaración no contrastada corrió como la pólvora por redes. “Si los pobres no pueden costearse un médico, que vayan a un curandero, que es más barato”. Compartido más de 19.000 veces en Facebook, se trataba de una fake news.

No. Pablo Casado no ha dicho que si no puedes costearte un médico, vayas a un curandero. Es un bulo. pic.twitter.com/xWN1Jkwue5 — MALDITO BULO (@malditobulo) November 7, 2017

8. Albert Rivera franquista. Al igual que con Arrimadas, una foto falsa le convertía en falangista. Sin embargo, no era él sino Juan Parejo Fernández, diputado del PP en Extremadura.

https://t.co/ovF5QSy94F Aquí tenemos a Albert Rivera, el falangista, reconvertido a Demócrata???? Es terrible, como se les llena a estos indecentes la boca de LIBERTAD Y DEMOCRACIA, cuando son y pertenecen a la extrema derecha. ¿Podemos caer más bajo? España, lloro por ti. — Asunmar26@gmail.com (@Asunpaju7) December 17, 2017

9. Felipe González también es falangista. Otra vez una foto falsa situaba al expresidente del Gobierno al lado de la extrema derecha. Con pruebas suficientes de pertenencia al PSOE desde 1964, no hay constancia del que aparece sea él.

No. No hay ninguna prueba de que sea Felipe González el que va vestido de falangista y hace el saludo fascista. Vuelve el bulo. pic.twitter.com/3pFsBpv4LE — MALDITO BULO (@malditobulo) November 21, 2017

10. Rufián se va a Ciudadanos. Una captura de tuit en el que el portavoz de ERC afirmaba que se iría a Cs si Cataluña no era independiente el 2 de octubre.