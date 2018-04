Carles Puigdemont ha compartido con sus seguidores los libros que le acompañaron durante su estancia en la cárcel alemana de Neumünster. El expresidente de la Generalitat leyó hasta 10 obras en los 13 días que permaneció en la vieja prisión del estado federal de Schleswig-Holstein.

En un mensaje de Twitter, Puigdemont, para el que la Justicia alemana decretó libertad bajo fianza el pasado viernes tras descartar el delito rebelión, ha publicado una instantánea de los libros y ha dado las gracias a quienes se los enviaron.

DE HESSEL A TRIAS

Los títulos que leyó son diez, en tres idiomas diferentes (catalán, castellano e inglés). Son ‘El brigadista’, de Jordi Cantavella; ‘Sapiens. A Brief History of Humankind’, de Yuval Noah Harari; ‘Ruta Tannenbaum’, de Miljenko Jergovic; ‘Finestrals d’un capvespre’, de Jordi Pere Cerdà; ‘People of the Bible’, de Rita J. Sürig; ‘Tot el que no es volia dir’, de xavier Trias; ‘No em deixis mai’, de Kazuo Ishiguro; ’50 poemes per saber de memòria’, de Jaume Subirana; ‘Per combatre aquesta època’, de Rob Riemen; y ‘El superviviente y el exiliado’, de Stéphane Hessel y Elias Sanbar.