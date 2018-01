Unos mensajes de móvil del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al exconsejero de Sanidad Toni Comín (ERC) captados por las cámaras de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) muestran que Puigdemont tira la toalla y da por finiquitado el proceso independentista.

“Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà”, recoge uno de los mensajes.

“El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico, histórico”, muestra otro de los mensajes literales del expresident emitidos en ‘El Programa de Ana Rosa’.

“ME TOCA DEDICAR MI VIDA A DEFENDERME”

Según han explicado en el espacio de Telecinco, los mensajes se comenzaron a mandar a las 20.30 horas de la tarde de este martes a través de la aplicación Signal, la misma que utiliza Edward Snowden por temas de seguridad. La cámara del programa estaba detrás de Comín y grabó su teléfono móvil. El exconseller se encontraba sustituyendo a Puigdemont en un acto en Lovaina (Bélgica) horas después de que se aplazara el debate de investidura en el Parlament.

“No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa política“, es otro de los mensajes.

Los mensajes de Puigdemont declarando el fin de la Cataluña republicana#ExclusivaPuigdemontAR https://t.co/hMgp06CnM8 pic.twitter.com/sgfxMqvyau — El programa de AR (@elprogramadear) January 31, 2018