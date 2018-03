Sólo quedan unas horas para conocer a los ganadores de los Oscar 2018 y las apuestas están más abiertas que nunca. Aunque ciertas cintas, como ‘La forma del agua’, ‘Lady Bird’ o ‘Tres anuncios en las afueras’ parten como favoritas, el campanazo lo puede dar cualquiera.

Lo que sí está más que claro es cuáles son las ganadoras para las redes sociales y para YouTube. Las visitas en el portal de vídeos y los likes podrían predecir las que más han gustado a los espectadores.

Así, YouTube ha analizado los tráilers de las películas nominadas al Oscar a mejor cinta del año. Todo ello en base a las visitas pagadas, las orgánicas y la retención de público, es decir cuánto tiempo están viendo el vídeo en cuestión.

Si de la plataforma de vídeos dependiera, el Oscar a mejor película este 2018 sería para ‘Dunkerque’. La cinta de guerra emocionaba a los espectadores y triunfaba en el cine, así como en YouTube.

Tras la película de Nolan, ‘Déjame salir’. La cinta de terror se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada, avalada tanto por crítica como por los espectadores.

Después, llegan otras, en este orden, como ‘La forma del agua’, ‘Los archivos del Pentágono’ y ‘Lady Bird’. Les siguen ‘El hilo invisible’, ‘Call me by your name’ y ‘El instante más oscuro’. Y cierra la lista una de las grandes favoritas y más premiadas de la temporada, ‘Tres anuncios en las afueras’.

Una lista que demuestra, sin duda, que en muchas ocasiones crítica y público no se ponen de acuerdo.

YouTube ha recopilado también la reacción de sus usuarios a esas películas. Así, han determinado que la cinta que más les ha hecho llorar ha sido ‘Call me by your name’. En cambio, la que más les ha hecho reír ha sido ‘Tres anuncios en las afueras’.

Por su parte, ‘Lady Bird’ se sitúa como la más realista y ‘El hilo invisible’ la más querida.