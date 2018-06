Mariano Rajoy daba el pasado martes el pistoletazo de salida a la carrera por la sucesión en el PP. Esta vez no habrá ‘dedo divino’ y su marcha de la Presidencia del partido dará pasó a un congreso extraordinario en la que los militantes populares elegirán a su nuevo líder. Se da por hecho que Alberto Núñez Feijóo, el gran favorito, se postulará al cargo. Mientras, las otras dos ‘candidatables’, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, miden sus apoyos para tomar una decisión.

Mientras se lo piensa, los partidarios de que la exvicepresidenta del Gobierno releve a Rajoy al frente del partido ya han comenzado a moverse en las redes sociales. Así, este jueves se creó una cuenta en Twitter llamada @YoConSorayaPP. “Cuenta de Twitter de apoyo a @SorayaPP para que presente su candidatura a presidenta del Partido Popular. #YoConSorayaPP ¡Juntos por una España mejor!”, reza la descripción de este perfil.

En el primer mensaje de esta cuenta de apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría se asegura que “llegan momentos de regeneración política” y que ella ha “demostrado” durante estos años al frente del Gobierno que es “la persona idónea para liderar el PP”. #YoConSorayaPP y #VamosSoraya son los dos hashtag que proponen para sumarse a la iniciativa.

Entre los 35 seguidores que tiene hasta el momento esta cuenta se encuentra el Grupo Popular en la Asamblea de Murcia y el diputado del PP en el Congreso Teodoro García Egea.

Llegan momentos de regeneración politica,ella @Sorayapp lo ha demostrado estos años al frente del Gobierno de @marianorajoy y es la persona idónea para liderar el @PPopular en estos momentos de regeneración. #YoConSorayaPP ¿Y tú, te sumas? ¡Juntos por una 🇪🇸 mejor! #VamosSoraya pic.twitter.com/udxQnabCau — Soraya Presidenta PP 🇪🇸 (@YoConSorayaPP) June 7, 2018

SE LO PIENSA

De momento, Soraya no se ha pronunciado sobre si estará en la carrera por la sucesión. La exvicepresidenta nunca ha ostentado ningún cargo orgánico en el partido y se ha visto perjudicada por la decisión de Rajoy de no hacer ningún cambio en el grupo parlamentario para no beneficiar ni perjudicar a ningún posible candidato. Y es que, tras perder el Gobierno, muchos daban por hecho que Santamaría pasaría a ser la portavoz en el Congreso, pero finalmente se ha quedado como diputada rasa.

Sus posibles rivales también han evitado postularse de momento. “Es una decisión que tengo que tomar y cuando la tome la comunicaré”, ha dicho Cospedal. “No hay ningún congreso convocado. Cuando tenga algo que decir, lo diré”, ha señalado, por su parte, Feijóo.

Desde la dirección nacional del PP prefieren que no se llegue a la votación y que haya una lista unitaria. Para que uno de los que se postule se proclame como candidato único debe conseguir más del 50% de los votos, una diferencia con el segundo de 15 puntos y, por si fuera poco, haber ganado en más del 50% de las circunscripciones del PP.