Aunque ya fue advertido, Julian Assange no dudó en comentar y posicionarse sobre la detención de Carles Puigdemont. Por eso, y tras saltarse la norma, el fundador de Wikileaks se ha quedado sin Internet. El Gobierno de Ecuador suspendía este martes pasado las comunicaciones exteriores de Assange.

Refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres, Assange llegaba a un acuerdo a finales de 2017 por el cual se comprometía a no emitir mensajes que interfirieran en la relación de Ecuador con otros países. Pero poco le ha durado el pacto.

Esta semana, Assange utilizaba su cuenta en Twitter para comentar la detención y encarcelamiento de Puigdemont. No dudaba en compararlo con una acción ejecutada hace 80 años por la Gestapo contra Companys. Después, el fundador de Wikileaks criticaba también la expulsión coordinada de diplomáticos rusos por parte de países occidentales. Y hacía referencia a que se producía sólo 12 horas del terrible incendio de un centro comercial en Rusia que dejaba 64 muertos, la mayoría niños. El secretario de Estado británico para Europa y América, Alan Duncan, calificaba a Assange de “pequeño miserable gusano”. Y éste no dudaba en responder.

“En 1940, el presidente electo de Cataluña, Company, fue capturado por la Gestapo a petición de España, extraditado a ella y ejecutado. La policía alemana arrestó hoy al presidente electo de Cataluña, Puigdemont, para su extradición”, escribía Assange.

Last October, Spanish ruling party spokesman @pablocasado_ warned President #Puigdemont that he would "end up like President Companys". Catalonia's President Companys was arrested by Germany, delivered to Spain by the Gestapo & executed by firing squad. https://t.co/n1gQcz8PVx

“El pasado octubre, el portavoz del partido que gobierna en España, Pablo Casado, advirtió al presidente Puigdemont que “terminaría como el presidente Companys. El presidente Companys fue arrestado por Alemania, entregado a España por la Gestapo y ejecutado por un pelotón de fusilamiento”, escribía en otro tuit.

#Puidgemont The European Arrest Warrant (EAW), which requires no evidence, makes people distrust the EU. It presupposes that officials are never corrupt, vindictive, pressured or mistaken. It empowers the whim of officials over the rights of individuals.https://t.co/8G2wgMTsQm

— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) March 27, 2018