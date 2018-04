El exprimer ministro francés Manuel Valls ha abierto este lunes la puerta a regresar a Barcelona ante la “expectativa” creada entorno a la posibilidad de ser el candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones municipales en la capital catalana.

En el acto de entrega del ‘Premio al Seny’ de Societat Civil Catalana, Valls ha querido “dejar un dicho catalán para la meditación general ante la expectativa creada en los últimos días: ‘roda al món i torna al born”, cuya traducción en castellano es ‘viaja por el mundo y regresa’.

Valls ha pronunciado su discurso íntegramente en catalán y ha hecho constantes alusiones a Barcelona, su ciudad natal: “He nacido en Horta, soy hijo de Xavier Valls, he hablado siempre en catalán en casa, he leído en catalán, he soñado en catalán y soy del Barça y culé”.

“PODÉIS CONTAR CONMIGO”

El exprimer ministro francés ha subrayado que Cataluña es una “sociedad abierta” y ha cargado duramente contra el “nacionalismo catalán estrecho”, que significa “guerra” y “romper Europa”.

Asimismo ha lanzado otro mensaje que abre de par en par la puerta a su salto a la política española: “Podéis contar conmigo, siempre estaré con vosotros para el compromiso de la democracia, la libertad y la sociedad civil catalana”.

