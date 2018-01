Carles Puigdemont salía de Bruselas este lunes rumbo a Copenhague para intervenir en un debate en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la capital danesa. Una conferencia que él mismo había pedido dar. Allí se ha encontrado con la profesora Marlene Wind, que le ha acorralado en varias ocasiones y le ha dejado las verdades muy claras.

Experta en la Unión Europea, Marlene Wind se presentaba ante Puigdemont como ponente. Junto a ella, también, el profesor Christian F. Rostbell, con quien comparte investigaciones sobre temas como la justificación de la democracia. El debate, además, estaba moderado por el profesor y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, Mikkel Vedby Rasmussen.

Mientras Rostbell se mostraba con diferente actitud, la profesora Wind atacaba al independentismo con argumentos contundentes y de sentido común. Wind retaba a Puigdemont con preguntas incómodas y ponía en duda todas sus cuestiones.

Entre ellas, el cumplimiento de la Constitución. “¿La democracia es sólo votar o también respetar la ley?”, pregunta Wind. Puigdemont contestaba con otra pregunta: “¿Hay respeto a la ley y al derecho cuando el Estado español ha cambiado el Estatuto de Autonomía que hemos votado?”.

Pero Wind tenía más preguntas para el expresidente catalán. “¿Por qué no debería ser respetada la Constitución en Cataluña, si también es democracia, no?”.

La profesora danesa preguntaba también por si la actitud de Puigdemont había facilitado aún más la división de la sociedad española en general y catalana en particular. “España es un país democrático y descentralizado”, le decía al expresidente, que replicaba sin éxito.

Experta en Europa, Wind preguntaba también por el papel que tendría esa Cataluña independiente. “¿Espera que Cataluña se convierta en un país de la Unión Europea en el futuro? ¿Cree que será el caso teniendo en cuenta que se ha quedado solo en su lucha por la independencia?”, acorralaba. “¿Le gustaría que en Europa hubiese 200 o 300 naciones con solo una identidad? ¿Cree que esa es la solución en el siglo XXI? Putin estaría contento con una Europa fragmentada”, continuaba.

“Cataluña es la región más rica de España y España es un país más descentralizado, incluso, que Alemania. ¿Esto no puede ser interpretado como que quieren quitarse de encima a los pobres? ¿Están intentando hacer una limpieza étnica y crear un Estado limpio? ¿De dónde viene este ansia separatista?”, seguía la profesora Wind, acorralando a Puigdemont.

“Creo que podemos establecer que en Cataluña hay una división del 50 %. El hecho de que una mayoría muy estrecha quiera ir en esta dirección, ¿no es problemático?”, preguntaba después Wind.

Antes de eso, la profesora Marlene Wind aseguraba en cadena Ser que no estaba a favor del separatismo, que Puigdemont no es presidente aún y que tiene muy difícil gobernar. También se mostraba contundente: “Esto de gobernar vía Skype no tiene ningún sentido y voy a ser ciertamente crítica sobre este tema”.

