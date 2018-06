Como si de una broma del destino se tratara, el primer acto al que Màxim Huerta ha acudido tras prometer su cargo ha sido con la Selección Española de Fútbol. Junto al Rey, y justo antes de recibir la cartera y pronunciar su primer discurso, el ministro despedía a los jugadores, que han puesto rumbo a Rusia para disputar el Mundial. Después de sus críticas rescatadas en Twitter, aseguraba que “prometo hacer deporte”. Además, lanzaba un discurso motivacional a los futbolistas.

Directamente desde Zarzuela, donde prometía su cargo como ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta se trasladaba a la Ciudad del Fútbol. Lo hacía acompañado por el Rey Felipe y en un acto ya programado por el anterior ministro. Nada más llegar, ya se producía una de las anécdotas de la jornada.

El Rey Felipe se encargaba de presentar al nuevo ministro y a Luis Rubiales, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Un momento que Huerta aprovechaba para prometer “hacer deporte” tras agradecer la felicitación de Rubiales.

“Haré todo lo posible, pese a no ser un deportista nato, pero me pongo del lado de todos, que sois superhéroes (…). Si queréis, me pongo a hacer deporte desde hoy”, decía Màxim.

El nuevo ministro de Deportes, Màxim Huerta, acudió junto con el Rey Felipe VI y Luis Rubiales a despedir a la Selección Española. pic.twitter.com/ZgESKDuAcY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2018

Discurso motivacional

Tras su presentación a Rubiales, el ministro se reunía con los jugadores de la Selección en el centro del campo de fútbol. Los saludaba uno a uno y asistía al discurso del Rey. Además, se lanzaba a decirles unas palabras.

Un discurso motivacional en el que volvía a mostrar su intención de apoyar el deporte. Incluso, dejaba caer que podría acudir a algún partido a Rusia.

“Pongo el corazón en vuestra humildad, en vuestro trabajo y en vuestro esfuerzo. Os admiro como superhéroes, de verdad”, repetía Huerta.

🙌🏼¡QUÉ GRAN HONOR! Su Majestad el Rey Felipe VI (@CasaReal) ha despedido a la @SeFutbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de partir hacia Rusia. pic.twitter.com/s6yAp9XI8n — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2018

Además, Màxim Huerta unía Cultura y Deporte en sus palabras. “Ana María Matute siempre me hablaba de que para escribir había que vivir, vivir, vivir. En este caso: disfrutad, disfrutad, disfrutad. Porque entonces viviremos nosotros desde casa, corriendo menos”, decía despertando algunas risas.

“Y disfrutaremos muchísimo más”, añadía. “Aunque sólo sea porque mi familia ha sido mucho más futbolera que yo. Por respeto a mi familia, estoy orgulloso de estar en este ministerio. Mi apoyo lo vais a tener y mi corazón”, les prometía.

El ministro dejaba caer que quizá esté en Rusia en algún momento. “Espero estar aplaudiendo y disfrutando”, terminaba.