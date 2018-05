Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal se convirtieron este miércoles en las indiscutibles protagonistas del acto institucional en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol por el 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Y lo fueron por la enorme tensión que se pudo percibir entre ellas.

La relación de rivalidad y enemistad entre la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Defensa y secretaria general del PP es vox populi desde hace años, pero ayer quedó confirmada y se hizo más patente que nunca. En primera fila, separadas por una silla, cada una a un lado del pasillo y sin mirarse ni dirigirse la palabra.

Ese hueco que separaba a ambas dirigentes -que parecía un abismo- era el reservado para el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que pronunció el discurso oficial tras la dimisión de Cristina Cifuentes la semana pasada por el escándalo de su máster fraudulento y tras salir a la luz un robo en un supermercado en 2011.

Cospedal ha sido la principal aliada de Cifuentes durante la crisis, y se personó en la sede regional del PP el miércoles pasado enviada por Mariano Rajoy para forzar la decisión de renunciar a su cargo.

Esa imagen de Santamaría y Cospedal separadas por una silla dio mucho que hablar entre los periodistas que cubrían el acto, que enseguida dieron cuenta en las redes sociales de la tensión entre ambas. También ha sido muy comentada por usuarios anónimos, que se han animados con bromas y memes sobre la fotografía en cuestión.

Esa instantánea ha hecho este jueves pleno y se ha convertido en la foto de portada de los seis periódicos nacionales: ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘ABC’, ‘La Razón’, ‘La Vanguardia’ y ‘El Periódico’.

— Fernando Garea (@Fgarea) May 2, 2018

He preguntado si los periodistas no estaremos exagerando la mala relación entre Cospedal y Sáenz de Santamaría. Me han respondido que nos quedamos muy cortos. En fin.

— Jorge Bustos (@JorgeBustos1) May 3, 2018