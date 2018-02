El mensaje de Junqueras en su día 100 en la cárcel

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha difundido un mensaje a través de su cuenta de Twitter este sábado, justo en el día en el que se cumplen 100 jornadas desde que ingresara en la cárcel de Estremera.

“100 días en Estremera. Gracias a todos por vuestro apoyo. Mantenemos viva la llama. El mejor regalo que nos podéis hacer hoy es hacer Govern, recuperarlo para avanzar nacionalmente y socialmente. Gracias a todos por las cartas. ¡Os quiero!”, ha señalado el exvicepresidente de la Generalitat.

Missatge de Junqueras: "100 dies a Estremera. Gràcies a tots pel vostre suport. Mantenim viva la flama. El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment. Gràcies a tots per les cartes. Us estimo!" — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) February 10, 2018

Su partido, Esquerra Republicana, también ha difundido un vídeo en las redes sociales para denunciar la situación, en el que hacen mención igualmente al exconseller Joaquim Forn, que también cumple hoy 100 días en prisión.

🎗 Avui fa 100 dies que l’Oriol i el Quim són a la presó. 100 dies d’injustícia, 100 dies lluny de la família i amics ✊Persistirem, persistirem i persistirem fins que torneu a casa #LlibertatPresosPolítics #FreeJunqueras pic.twitter.com/lvt3lgLAOp — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) February 10, 2018

Además, en las redes sociales, se han multiplicado los mensajes de apoyo con la etiqueta #FreeJunqueras y #LLibertatPresosPolitics. Los mensajes han llegado desde compañeros del partido como Marta Rovira, Gabriel Rufian, Carme Forcadell, Roger Torrent o Carles Mundó.

100 días de Junqueras y Forn en Estremera y 116 de Cuixart y Sànchez en Soto del Real que destapan 40 años de mentiras en Moncloa y Zarzuela. #LlibertatPresosPolítics — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 10, 2018

100 dies sense llibertat, 100 dies lluny dels teus. Et volem lliure Oriol, us volem lliures a tots! #FreeJunqueras #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/UDbM8TdTWJ — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) February 9, 2018

Avui dissabte 10 de febrer, serem a les 18h 🕐 a la Plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts per reivindicar @junqueras. Ni oblidem, ni t'oblidarem, ni podem ni volem. Et volem fent política de la bona #FreeJunqueras pic.twitter.com/giaqtwdpKk — Anna Simó 🎗 (@AnnaSimo) February 10, 2018

. #100dies a la presó injustament @junqueras i @quimforn

No deixarem de denunciar-ho ni deixarem de fer-vos arribar el nostre escalf.

Persistim perquè la democràcia sempre guanya i no hi renunciarem.#usvolemacasa#LlibertatPresosPolítics — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) February 10, 2018

Dels 100 dies que l’Oriol @Junqueras porta a la presó, vam compartir el 33 primers a la mateixa cel·la, 16 hores al dia dins 11 m2. Us asseguro que és una persona forta, íntegra i generosa. Ningú, pensi com pensi, pot callar davant de tanta injustícia. — Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) February 10, 2018

Avui fa 100 dies que l’Oriol @Junqueras i el @QuimForn són a la presó i 116 dies que hi són els Jordis. Un malson per ells i per les seves famílies. És un abús injustificable en des del punt de vista democràtic i jurídic. #UsVolemACasa pic.twitter.com/JSxqt6nvVn — Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) February 10, 2018

Us volem a casa i no ens aturarem fins que sigueu amb les vostres famílies. #LlibertatPresosPolítics https://t.co/P0iddYJvqw — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) February 10, 2018

L’enorme dignitat de l’Oriol, el Quim i els Jordis és fruit de la serenitat i la fermesa de qui, malgrat la injustícia, té la consciència tranquil·la. Perquè no han malgastat ni un minut en l'odi o el rancor. El meu article al @naciodigital ⬇️https://t.co/Ooz8n20Kje — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) February 10, 2018

EL RECUERDO DE PUIGDEMONT

También ha tenido un recuerdo para los encarcelados Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat, desde Bruselas, ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Estimados Oriol y Quim, hoy hace 100 días que el odio os mantiene presos. Cien días sin poder hablar con vosotros y 117 con los Jordis. Sois luz y esperanza en medio del páramo impuesto, las cuatro lanzas que derribarán a los carceleros. ¡Seguimos luchando por la libertad y la República!”, ha indicado.