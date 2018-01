Los mensajes de Año Nuevo de Puigdemont y Junqueras

Mientras el resto del mundo compartía imágenes de celebraciones familiares o fiestas con amigos, Puigdemont y Junqueras comenzaban el año enviando mensajes políticos en sus cuentas de Twitter. Y aunque los dos tienen puntos en común, sin duda son tuits muy diferentes.

Desde Bruselas y después de dar un mensaje a sus ojos ‘institucional’, Puigdemont compartía un largo tuit en el que recordaba que “España tiene presos políticos por defender sus ideas”. Con una foto en la que aparece una urna y las palabras “love” (amor) y democracia, el expresidente catalán asegura que “es el momento que salgan en libertad”.

“Hoy, 3 meses después del #1Oct, agradecer de nuevo la valentía de tantos para hacer realidad el sueño de la #RepúblicaCatalana”, terminaba su mensaje.

Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha #PresosPolítics per defensar les seves idees. És el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions. I avui, 3 mesos després de l'#1oct, agrair de nou la valentia de tants per fer realitat el somni de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/HY3VDyfTFv

