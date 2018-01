Carles Puigdemont es el ‘mesías’ del independentismo. Pese a haber llevado a Cataluña a la ruina y a mantener a todo un país en vilo con sus ocurrencias, el expresidente de la Generalitat es un ídolo para muchos separatistas, que ven como una “genialidad” cada una de sus maniobras.

Así se demostró en las elecciones del pasado 21 de diciembre, donde Junts per Catalunya, la lista del ‘president’ cesado, se impuso contra todo pronóstico a la ERC de Oriol Junqueras, pese a que éste último prefirió sacrificarse con la cárcel en vez de fugarse a Bruselas.

Ahora, los fans de Puigdemont están de enhorabuena. Y es que, como ha quedado claro desde que se inició el llamado ‘procès, la imaginación del independentismo no tiene límites. Gracias a ello, tienen a su disposición todo tipo de merchandising del expresidente de la Generalitat.

Así, por ejemplo, desde la cuenta de Twitter Contruïm República es posible descargar e imprimir una careta de Puigdemont a tamaño real para apoyar al expresident. De hecho, en las redes sociales algunos ya se han fotografiado con la máscara en cuestión.

#OnÉsPuigdemont !? S’escampa el #TotsSomPuigdemont per culpa dels amics @ConstruimRep … 🤫 i així fins el 31.01 (el presi per tot el territori!) @AstroxRepublica @CMICatalunya @CNICatalunya @ICatalanes @CatConstruint @CartelesxRep #LlibertatPresosPolitics #RepublicaCatalana pic.twitter.com/IepqGB4SeG

Pero también ofrecen pegatinas para llevar en el cristal trasero del coche, sustituyendo el clásico “Bebé a bordo” por “Puigdemont a bordo”.

😍Per petició popular, aquí està l'enganxina de "PUIGDEMONT A BORDO" Que no es quedi aqui, a compartir s'ha dit ✌️ 🖨️Descarrega en PDF: https://t.co/9oj3MvIaPJ #OnÉsPuigdemont #TotsSomPuigdemont pic.twitter.com/vMV9Hdgh6u

Igualmente, hay varias web que venden camisetas con el rostro de Puigdemont y lemas como “Independencia”, “Desobedecer” o “República catalana”.

El caganer de Puigdemont se convirtió en la figura más deseada de las pasadas Navidades. En Cataluña, evidentemente, fue uno de los lugares en los que más se vendió, pero el presidente también lideró el ranking en el resto de España.

Por si fuera poco, también es posible descargar el juego de mesa ‘Dónde está Puigdemont’. Es de Markie Brown, el mismo creador que otro juego en el que Gabriel Rufián se convertía en detective para investigar la ‘Operación Cataluña’.

En él, los los participantes deben formar frases cómicas sobre Puigdemont. “El presidente en el exilio fue visto haciendo bollos con Maduro en Tabarnia”, es una de las miles combinaciones posibles. La frase más divertida, gana.

⭐️Del creador de: Detective Rufián & Co @MarkieBrown91 ⭐️ arriba per a @ConstruimRep el: 🌈JOC OFICIAL d' #OnÉsPuigdemont 🌈 La frase més divertida guanya. Imprimeix, retalla i munta el joc a casa. 🖨️DESCARREGA GRATIS AQUÍ: https://t.co/opXIGqOEOP #Humor #JocDeTaula #DIY pic.twitter.com/da5FuAIbBY

El último lanzamiento de Construïm República son unas plantillas para construir aviones de papel e inundar el cielo de Cataluña y de toda España con los mensajes “Aviones de la República”, “Libertad presos políticos” y “Somos gente de paz”.

🖨️Estrenem el hashtag: #AvionsDeLaRepública

Ja us podeu descarregar els 4 models gratis, per fer-los volar on desitgeu.

Compartiu-ho amb tothom! SOM GENT DE PAU.

▶️DESCARREGA AQUÍ: https://t.co/xkfSD2gdLM

📝Disseny: @MarkieBrown91 pic.twitter.com/zbfIJxYVQU

— Construïm República (@ConstruimRep) January 23, 2018