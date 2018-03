La líder de ERC en el Parlament, Marta Rovira; la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa han anunciado este jueves al finalizar el pleno de investidura que dejan el acta de diputadas para “plantar cara al chantaje judicial del Estado”, han explicado fuentes republicanas.

Además, la exconsellera y exdiputada de ERC en el Parlament Anna Simó ha dejado este mismo jueves la Ejecutiva del partido, donde ocupaba el cargo de adjunta a la presidencia, y le sustituirá Pere Aragonès, actual secretario general de Economía de la Generalitat.

Anna Simó también está siendo investigada por el Tribunal Supremo (TS) en la causa que instruye el juez Pablo Llarena sobre el proceso independentista, aunque no figura entre los dirigentes soberanistas citados para este viernes en el TS.

ROVIRA, FORCADELL Y BASSA

Rovira, Forcadell y Bassa renuncian a su escaño horas antes de tener que comparecer este viernes ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena que instruye la causa contra el proceso independentista y que podría dictar su ingreso en prisión.

Entre los citados por el Supremo este viernes también figura el exconseller y diputado de ERC Raül Romeva -además de Jordi Turull y Josep Rull-, pero en su caso ha decidido mantener el acta.

Los republicanos han criticado que las citaciones judiciales de este viernes son “intentos reiterados del Estado de condicionar la actividad democrática del Parlament” y que no es un proceso judicial justo, sino una causa general contra el independentismo.

“Que ningún juez pueda hacer chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Por encima de nombres concretos hay un proyecto compartido”, concluyen los republicanos sobre Rovira, Forcadell y Bassa, que han salido del Parlament entre aplausos de sus compañeros.

He renunciat a l'acta de diputada perquè no vull que la meva situació personal sigui un obstacle per a la sobirania del Parlament que sempre he protegit i defensat. Sigui on sigui continuaré sempre al servei de Catalunya. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) March 22, 2018

Que llarg és el camí cap a Madrid i quants pensament a la ment!Esperem i desitgem que la trobada amb Llarena sigui un pur tràmit i tornem a casa demà que segur que la tornada serà més curta @jorditurull @jordirull @ForcadellCarme @raulromeva @martarovira — Dolors Bassa (@dolorsbassac) March 23, 2018

LOS TRES SUSTITUTOS

En los puestos de Rovira, Forcadell y Bassa, ERC ya ha confirmado que entrarán Assumpció Laïlla, Chakir El Homrani y Magda Casamitjana: los dos primeros, candidatos por la circunscripción de Barcelona, y la tercera, por Gerona.

Está por ver si estos tres relevos pueden cerrarse antes del pleno del sábado, ya que los nuevos diputados tienen que entregar la documentación pertinente: si no fuera posible, se complicaría aún más la investidura de Turull si es que puede acudir al pleno.

Fuentes republicanas consultadas por Europa Press consideran que es posible, mientras que fuentes parlamentarias dudan que se pueda hacer un cambio de diputado entre la primera y la segunda votación de investidura.

@martarovira @ForcadellCarme @dolorsbassac gràcies per tant i per tot , només puc dir que agraïment infinit, per l’entrega, per la vostra generositat, per la capacitat de donar-ho tot! Sou i representeu lo millor del nostre país. #finslavictòriasempre — Ester Capella Farré (@estercapella) March 22, 2018

.@martarovira @ForcadellCarme i @dolorsbassac Tres dones valentes, tres diputades d'alçada, tres exemples a seguir. Mai us podrem tornar tant. Mai estarem a la vostra alçada. Pel que calgui on i com calgui #LlibertatPresosPolítics @Esquerra_ERC #Parlament — Jordi Orobitg i Solé (@Jordi_Orobitg) March 22, 2018