El diputado finlandés Mikko Karna, que ha destacado por su activismo en las redes sociales a favor del proceso separatista catalán, ha enviado una solicitud formal a la FIFA en la que exige que España sea descalificada de todas las competiciones internacionales de fútbol hasta que se encuentre “una solución pacífica y democrática para la crisis catalana”.

Karna ha publicado en su cuenta de Twitter la solicitud, en la que reclama la expulsión de España del Mundial de Rusia de este año hasta entonces. Entre sus argumentos se encuentra el hecho de que “los valores de FIFA incluyen justicia y democracia”, y que “España debe respetar” estos valores para seguir compitiendo a nivel internacional.

I sent a claim to @FIFAcom today demanding #Spain to be disqualified from all international football competitions until a peaceful and democractic solution has been found to the Catalan crisis. FIFA’s values include justice and democracy. Spain must respect these. #Catalonia pic.twitter.com/aX234kVBL2 — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) April 4, 2018

EJERCIÓ DE ANFITRIÓN DE PUIGDEMONT EN FINLANDIA

Según la nota del diputado del Partido del Centro, la formación que tiene mayor número de representantes en la cámara finlandesa, “desafortunadamente, España no promueve estos valores en su forma de actuar con respecto a Cataluña, de manera que la FIFA debe asumir su responsabilidad y descalificar a España del próximo Mundial“.

Según Mikko Karna, que ejerció de anfitrión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su reciente conferencia en el Parlamento de Finlandia, justo antes de ser detenido, “es evidente que la FIFA debe decir ‘no’ cuando España, un miembro de la UE, comete una flagrante violación de los derechos humanos en Cataluña“.

Para el diputado, la razón de escoger el fútbol y no otra disciplina para presionar al Gobierno de Rajoy es que el fútbol es “una herramienta de influencia” y, en todo caso, “con esta petición, la pelota está ahora en el tejado de la FIFA”, traslada.

President @KRLS and me in the finnish parliament yesterday. Today starts at the university of #Helsinki. #Catalonia pic.twitter.com/sZv6SdrEcr — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) March 23, 2018