Concretamente, el inflable se situó en un espacio conocido como La Elipse, entre la casa presidencial y el monumento a Washington. La acción de protesta es obra de Taran Singh Brar, un director de documentales que ha tardado cinco meses en conseguir los permisos para llevarla a cabo.

“Estamos aquí para criticar al presidente como un líder inefectivo y débil”, explica a la cadena ABC, donde cuenta también que el pollo gigante, llamado ‘Chicken Don’, le ha costado 1.500 dólares que ha recaudado a través de la página GoFundMe. “Trump está demasiado asustado para mostrar sus declaraciones de impuestos, demasiado asustado para enfrentarse a Vladimir Putin y ahora está jugando con Corea del Norte a ver quién es más valiente”, añade.

Este hinchable ya fue utilizado en Chicago el pasado mes de abril en una manifestación con motivo del Día de los Impuestos para reclamar a Trump que publique sus declaraciones de la renta, algo que hasta él habían hecho todos los presidentes de Estados Unidos de la historia contemporánea.

“Cuando supe que el presidente se fue de vacaciones, me sentí un poco decepcionado”, afirma Singh Brar, refiriéndose a la estancia de 17 días de Trump en su club de golf de Bedminster. “Pero después me di cuenta de que realmente es mejor, porque el simbolismo funciona y el Servicio Secreto no está tan nervioso”, agrega.

Muchos periodistas estadounidenses y cientos de usuarios han compartido fotografías y vídeos del muñeco en las redes sociales.

There is currently a giant chicken with Donald Trump hair outside the White House, on the South Lawn. I have no more information than this. pic.twitter.com/yzJxRSIILo

— Peter Stevenson (@PeterWStevenson) August 9, 2017