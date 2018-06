El Ayuntamiento de Móstoles, la asegunda ciudad más grande de la Comunidad madrileña, ha declarado persona non grata a Donald Trump. El presidente americano no tenía pensado visitar esta localidad de 206.000 visitantes, pero aunque quisiera, no podría hacerlo. Y Twitter, como no podía ser de otra manera, ha reaccionado con críticas y mucha ironía.

Se trata, en la práctica, de un gesto simbólico como rechazo a la política inmigratoria de Trump en EEUU. Así lo ha explicado el Gobierno de Móstoles, formado por el tripartito de PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV. Las tres formaciones han decidido, además, remitir el pacto al Gobierno de Sánchez y a la embajada de EEUU en Madrid.

La moción fue presentada por el concejal de IU Eduardo Gutiérrez. El edil destaca la gravedad de las informaciones que llegan sobre la “existencia de campos de detención y confinamiento de niños inmigrantes que son separados de sus padres y madres por carecer de la documentación necesaria”.

Esta situación, aseguran, es un atentado a los principios básicos humanitarios. Además de una grave vulneración de los tratados internacionales. La moción aprobada pide el “total rechazo y repulsa” a estas prácticas. Sobre todo, porque Móstoles es una “ciudad joven, llena de niños y niñas, que crecen en libertad y sin miedo”.

Desde el PP de la ciudad manifiestan su “rechazo más absoluto a la política” de Trump en inmigración. Pero consideran que calificarle de persona non grata no es una medida a adoptar por el Ayuntamiento mostoleño. Entre otras cosas, aseguran, porque “no tiene ninguna eficacia”.

Críticas e ironía

Twitter reaccionaba rápido a la noticia de que Trump es ya persona non grata en Móstoles. Y lo hacía con críticas y mucha ironía. Lo primero, porque el Gobierno de la ciudad no se ocupe de temas de mayor calado. Y lo segundo tirando de humor y alegando que a Trump le dará igual.

Entre los críticos, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó. Ha mostrado su desacuerdo por una medida que considera inútil.

Que se dediquen a votar estas cosas en los plenos de los ayuntamientos… https://t.co/g6yVsDqjAP — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 28, 2018

Donald Trump declarado non grato en Móstoles. Como si a él le importase.

PSOE y Podemos con sus emergencias sociales. — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) June 27, 2018

En serio???? Mer…. oño, por lo visto no tenemos problemas más acuciantes en la ciudad de #Móstoles que ocuparnos de Trump y luego querremos que nos tomen en serio… Parece noticia de @malditobulo aunq no https://t.co/bNPVuQDo9S — ElMundoDeSoco🚑🚑 (@soco_rrista) June 28, 2018

El día que Trump sepa donde está Móstoles hablamos, si sabe donde está españa será porque vino a ponerse morado de sangría. — watson (@santi_canet) June 28, 2018

Jódete, Trump, que no pisarás Móstoles https://t.co/XocsG9KzBv — Carlos Esteban (@CarlosEstebanRD) June 28, 2018

Móstoles declara persona non grata a Donald Trump,que se joda que ya no puede venir al mercadillo. — Raúl Fervé (@RaulFerve) June 28, 2018

Crisis en La Casa Blanca. Donald Trump declarado persona non grata en Móstoles. Están preocupados. RT para solidarizarte con el presidente de 🇺🇸 — ASPS (@comovayaveras) June 28, 2018

Verás que Trump bombardea Móstoles. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) June 28, 2018

Asustao está Donald Trump….

En cuanto ponga Móstoles en Google y lo primero que le salga sea el sketch de la empanadilla no veas como se va a morir de miedo… — La Tita Ale🇪🇸 (@LaTitaAle) June 28, 2018

Con la que tiene encima Trump y ahora el pobre resulta que no va a poder ir a Móstoles. — Ricardo Sánchez R. (@escritornublado) June 28, 2018