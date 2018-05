Twitter ha recomendado a sus usuarios que revisen la posibilidad de cambiar su contraseña de acceso tras detectar un problema técnico en sus sistemas internos, aunque ha aclarado que no hay indicaciones de que haya habido una filtración externa.

La recomendación figura en una anotación en el blog de la compañía firmada por el responsable técnico, Parag Agrawal, en la que describe cómo sucedió ese error y las medidas que recomienda para garantizar la confidencialidad.

De acuerdo con el aviso, Twitter almacena las contraseñas encriptadas, reemplazado el texto escrito por el usuario con una serie de números y letras, y almacena los datos en sus propios sistemas, un proceso de ‘hashing’ que califica de “estándar”.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018