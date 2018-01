La Guardia Civil registró este miércoles durante más de diez horas las sedes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural en Barcelona. A petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, los agentes buscaban documentación administrativa sobre los líderes de las organizaciones, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que están desde hace 100 días en prisión acusados de sedición.

A última hora de la noche, Òmnium reaccionó con sarcasmo a estos registros. La asociación independentista publicó un vídeo en Twitter en el que aseguran no disponer de material relevante para la Guardia Civil, pero sí de “un vídeo con información confidencial que guardábamos en el disco duro”.

Las imágenes a las que hace referencia el tuit corresponden al testimonio de este mismo miércoles del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ante la Audiencia Nacional en las que reconoce la financiación irregular del partido por orden de Francisco Camps.

“Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007”, confiesa Costa en el fragmento de vídeo publicado. “No han querido llevárselo”, concluye el mensaje de Òmnium con evidente sorna.

🤷🏻‍♀️ [NOMÉS TENIM AIXÒ]

A la Seu Nacional d'@omnium no hi tenim material que pugui interessar a la Guàrdia Civil. Com a molt, aquest vídeo amb informació confidencial que guardàvem en un disc dur.

No han volgut endur-se'l. 🤨 pic.twitter.com/JbL0eTkZ6o

— Crida Democràcia 🎗 (@CridaDemocracia) January 24, 2018