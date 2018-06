El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior “a uno le pone los pelos de punta”. Así se ha pronunciado durante el acto ‘Retos para un país con futuro’, que EH Bildu ha celebrado este miércoles en el Auditorio de Berriozar, y en el que ha estado acompañado de la parlamentaria y candidata de la formación a la presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz.

Otegi ha indicado que algunos de los nombramientos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez “ya apuntan maneras” y ha criticado “que se imponga a Borrell como ministro de Exteriores, que hablaba de desinfectar Cataluña, y al País Vasco le pongan como ministro de Interior a Grande-Marlaska al que yo he conocido personalmente porque me ha metido dos veces en la cárcel”. A pesar de todo ha recalcado que “los vamos a medir por los hechos y no por las palabras”.

En este sentido, ha asegurado que en EH Bildu “somos absolutamente escépticos” y “no nos ha pillado por sorpresa”. Así, ha afirmado que “en el Estado español no hay relación de fuerzas para democratizar el Estado” y “no tienen alternativa ni agenda para a paz, ni capacidad de seducir tanto a los catalanes como a los vascos. Y esta es nuestra fortaleza”.

Igualmente, en su cuenta de Twitter ha indicado: “Borrell para desinfectar Cataluña y Grande-Marlaska, el juez que entre otras cosas me encarceló dos veces, a Interior. mensaje recibido”.

Borrell para desinfectar Catalunya y Grande-Marlaska, el juez que entre otras cosas me encarceló por dos veces, a Interior. Mensaje recibido — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) June 6, 2018

LA AVT VE CON BUENOS OJOS A GRANDE-MARLASKA

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha valorado positivamente el nombramiento del juez Fernando Grande-Marlaska como nuevo ministro de Interior. El colectivo aprecia que el juez siempre les ha tratado con cariño y conoce de primera mano el terrorismo.

El consejero de la AVT, Miguel Folguera, ha valorado que Grande-Marlaska se ha caracterizado por perseguir delitos de terrorismo y ha impuesto condenas importantes.

“Conoce de primera mano el terrorismo y la asociación ha valorado su actividad entregándole la medalla de la dignidad el pasado año en el Senado”, ha recordado el consejero de la asociación. Pone en valor que el juez ha estado receptivo también con las críticas a decisiones que no han gustado a los colectivos de víctimas.