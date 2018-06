Pablo Casado ha asestado el primer golpe a sus rivales en la carrera por el liderazgo del PP al ser el primero en conseguir la ansiada foto con Alberto Núñez Feijóo. El exvicesecretario de Comunicación ha iniciado oficialmente su campaña en Galicia, donde ha sido recibido por el presidente de la Xunta.

Desde Coruña seguimos con #LaVueltaAEspaña

Quiero hacer en España lo mismo que ha hecho @FeijooGalicia en Galicia #IlusiónPorElFuturo 🇪🇸 pic.twitter.com/IAkedSRrq8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 23, 2018

En un acto en A Coruña, Pablo Casado ha estado acompañado por Feijóo, el dirigente que rechazó competir por la sucesión y que todos los candidatos quieren tener de su lado. “Quiero hacer con el PP de España lo mismo que ha hecho Feijoo con el PP de Galicia, un partido ilusionado, renovado, ganador y unido”, ha dicho Casado.

En cualquier caso, el presidente de la Xunta ha asegurado que recibirá a todos los aspirantes que visiten Galicia en la medida en la que le sea posible compaginar los actos con su agenda de presidente.

Feijóo ya ha dicho en los últimos días que no apoyará públicamente a ninguno de los siete candidatos en liza. Una vez que los militantes voten el 5 de julio y sólo dos de ellos pasen el corte, ya sí se decantara por uno de ellos.

COSPEDAL EN BARCELONA Y SORAYA EN MÁLAGA

Todos los candidatos que optan a presidir el PP han arrancado formalmente este sábado la campaña y dispondrán de un total de 12 días para recorrer España y buscar apoyos entre los más de 869.535 afiliados de la formación. El día 5 de julio esos militantes votarán en urna a su candidato preferido para liderar el PP.

El ‘tour’ de Pablo Casado por Galicia no acaba en A Coruña. Este sábado estará también en Lugo, Orense y Vigo.

Mientras, la exministra de Defensa y hasta ahora secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha abierto campaña en Barcelona, donde ha blandido mano dura contra el independentismo. Allí ha dicho que ella hubiera aplicado “antes” el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y se ha promocionado como una de las principales responsables de “haber recuperado España para los españoles”.

“Si soy presidenta del PP no voy a permitir que Cataluña se separe del resto de España mediante ninguna estratagema, ni ningún truco. Si ETA no consiguió acabar con España no van a conseguir acabar con ella ni Puigdemont ni Torra“, ha indicado.

Empezamos el día en Cataluña con los valientes del Partido Popular. Esta es vuestra candidatura, la de todos los afiliados.

Vamos a reivindicar el orgullo de ser del PP.

¡Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño!#primeroelPP 🇪🇸 pic.twitter.com/La3rAlehr7 — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) June 23, 2018

Por su parte, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha optado por Andalucía, celebrando su primer acto en Málaga, donde ha afirmado que se presenta no sólo para ganar el Congreso del PP, sino porque cree que es la mejor alternativa para ganarle las elecciones a Pedro Sánchez.

De él ha dicho que tienen que lograr que esté “el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo”.

Primer acto de campaña en Málaga. Gracias a todos los que os habéis acercado hoy a escuchar mi proyecto de un @PPopular que hará crecer a España🇪🇸#SorayaConTodos pic.twitter.com/WRig8GDI7i — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) June 23, 2018