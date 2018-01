Pablo Iglesias hace autocrítica sobre Cataluña: “Nos hemos equivocado”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este sábado que sus resultados en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que concurrieron dentro de la coalición Catalunya en Comú-Podem, fueron “malos”, peores que los de 2015, y que “deberían haber hecho las cosas mejor”.

“Es el momento de la reflexión política, después de un año que ha sido determinante para España y para Podemos, un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados del cambio”, ha lamentado durante su intervención inicial en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) -el máximo órgano de dirección entre asambleas- que la formación morada celebra este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El líder de Podemos tenía pendiente realizar este análisis, ya que su última intervención pública fue el pasado 19 de diciembre, antes incluso de que tuvieran lugar los comicios catalanes. En su intervención, ha explicado que su obligación era mantener este debate con su equipo de dirección, antes de exponerla en los medios de comunicación.

Iglesias, que ha presentado ante sus dirigentes el informe político que lleva preparando durante todas las Navidades, ha admitido que ante la crisis catalana, “muchos ciudadanos han percibido” que con su propuesta de la defensa del referéndum pactado, Podemos le estaba hablando “a otras formaciones políticas”, en referencia a las fuerzas independentistas.

Hoy toca reflexión y no tener miedo a la autocrítica acerca de lo sucedido en 2017. A partir de ahí, en 2018 tenemos la enorme responsabilidad de lograr que la España del 15M venza a la vieja España de la guerra de banderas. Mi intervención en el CCE 👇https://t.co/SNMCck3N1N — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) January 13, 2018

Que el árbitro está comprado ya lo sabíamos desde el principio. No es excusa. Hay que ganar pite quien pite, porque está en juego la dignidad y el futuro de inmensa mayoría. No dejes de ver el informe de @Pablo_Iglesias_ sobre los retos de 2018. https://t.co/PwYNnu8EfJ — Pablo Echenique (@pnique) January 13, 2018

“NO VALEN EXCUSAS”

“Hay que reconocer que pretender que un mecanismo de solución sería un referéndum pactado no obtuvo un buen resultado electoral. Nuestra posición de diálogo y fraternidad no se ha traducido en un buen resultado electoral”, ha señalado, al tiempo que también ha reconocido que considera que el electorado “no ha sentido que estuviésemos trabajando en los problemas que afectan al día a día” y que no han sido capaces “de impedir que los temas sociales no desaparezcan de la agenda en un país con niveles de precariedad escandalosos”.

Eso sí, a este respecto, ha señalado que no “valen excusas” y que no pueden culpar a “los aparatos políticos del poder” que les “dan muy duro”. “Es lógico que nos golpeen. Ya sabíamos a lo que veníamos. Tenemos que ganar el partido pite quien pite“, ha defendido.

“No hay excusas ni chivos expiatorios”, ha insistido Iglesias, quien ha pedido a los suyos que no confundan a los trabajadores de los medios de comunicación con “sus propietarios” y ha admitido errores sobre el trato a la prensa. “Nos hemos equivocado, hay que hacer autocrítica y yo la tengo que hacer el primero”, ha afirmado.

DISPUESTO A SEGUIR HASTA 2020

Respecto al futuro, Iglesias ha asegurado estar “dispuesto” a “seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final y ser el próximo presidente del Gobierno para contribuir a que España cambie”. “No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir”, ha afirmado el líder de Podemos, quien, sin embargo, promete trabajar para “impulsar los acuerdos necesarios” y para “trabajar con los aliados”.

“El día en el que decidáis que mi puesto debe de estar en otro sitio, bien sabéis que no me costará esfuerzo ocupar otra posición“, ha agregado.

Mientras tanto, afirma, “mi trabajo es consolidar y ampliar posiciones de Gobierno en 2019 y ganar las elecciones en 2020 y para eso espero contar con vosotros”.

“EL PSOE NO QUIERE ECHAR A RAJOY”

Sobre el PSOE, Iglesias ha sido contundente al afirmar que “se ha constatado” que los socialistas “no quieren echar a Mariano Rajoy” y “no quieren hacer una moción de censura”.

“Se ha estrechado el margen de entendimiento con el PSOE”, ha afirmado Iglesias. “No podemos esperar al PSOE que, por desgracia, está haciendo lo mismo que habría hecho Susana Díaz“, ha agregado el líder de Podemos, quien reconoce que algunos pensaron que pecaron “de ingenuos esperando a un Pedro Sánchez que se hizo viejo muy pronto“.