Un paciente sordo espera 7 horas en Urgencias porque le llamaban por megafonía

El vídeo de Juan, como se llama este paciente, ha sido difundido por la organización Marea Blanca Almería, que ha advertido de que los hospitales públicos andaluces tienen que estar adaptados a todas las personas con “diversidad funcional o sensorial”, por lo que reclama a los responsables del complejo almeriense que pongan todos los medios necesarios para evitar situaciones como esta y cumplir con la legalidad.

Mediante carteles, Juan explica que llegó al hospital a las 11.00 horas por un fuerte dolor e inflamación, tras haber sido operado recientemente de un pie diabético, y que informó al personal de información de que era sordo, para que fuera correctamente avisado una vez que entrara en la sala de espera.

“Me he tirado hasta las 17.30 horas y no ha venido nadie porque me llamaban por el altavoz, por lo que he tenido que volver a mi casa sin ser atendido durante casi siete horas, y he presentado una reclamación” -que muestra a la cámara-, escribe en sus carteles.

Juan ha pedido a quienes vean el vídeo que lo compartan, para “que llegue a donde tenga que llegar para que los hospitales sean adaptados a las personas sordas”. “Por favor, que no nos llamen por altavoces, acérquense a nosotros y tóquennos”, reclama a los médicos y enfermeros. El paciente concluye pidiendo también a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz que “adapte los hospitales para las personas minusválidas”, mientras muestra su pie totalmente hinchado.