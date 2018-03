El 8-M se vivió en las calles. Y muchas de las manifestantes llevaban pancartas con las que expresar su opinión. El ingenio y el humor se entremezclaron con grandes verdades en unos carteles que llamaron la atención.

Muchas de estas pancartas fueron recogidas en Twitter. Algunas hacían referencia directa a situaciones que diariamente viven las mujeres. Otras clamaban contra la violencia de género. Había quien protestaba por la brecha salarial. Y, sobre todo, reivindicaban el puesto de la mujer en la sociedad.

Había también quien se acordaba de caras conocidas con las de Ana Rosa Quintana. Algunas recogían la letra de ‘Lo malo’ de Aitana y Ana Guerra de ‘OT’. No faltaron las referencias literarias a ‘Harry Potter’. Aseguraban que sin ‘Hermione’, el protagonista habría muerto a las primeras de cambio.

Diversidad y un sólo lema en común, la lucha del feminismo por una sociedad igualitaria.

Lo de ayer no solo fue histórico sino que le hemos dado dolor de cabeza al machismo.

He sujetado esta pancarta durante horas y no, NO TENGO AGUJETAS #LaCafetera8MHISTORICO pic.twitter.com/EWIkp6e3Ui

— Ana de León (@AnadeLeonn) March 9, 2018