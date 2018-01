Este pasado viernes, Twitter entraba en shock. Un hilo en la red social descubría, tras una investigación minuciosa en redes, quién se esconde bajo el nombre de Pastrana. Un tuitero con más de 80.000 seguidores, azote de la izquierda con sus tuits y enemigo acérrimo de algunos como Rufián.

Según las informaciones, que Pastrana no negaba, quien se esconde detrás de este famoso perfil es nada menos que un alcalde del PP. Concretamente, José Miguel Aspas, que está al frente del Ejecutivo de Villar del Cobo, en Teruel.

Aunque en un primer momento Pastrana pasaba de puntillas por el asunto, tras el día vivido enviaba 13 tuits y un vídeo que bien podría tomarse como el anuncio de unas próximas explicaciones a la red social.

En sus tuits de respuesta, Pastrana comienza con ironía y bromas. De hecho, en uno de ellos, hace referencia a que “soy Elvis”. Después, no duda en señalar a quienes según él están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo en redes. Entre ellos, Pablo Iglesias o la periodista Ana Pastor.

Los tuits se vuelven después denuncia. Y es que tras descubrirse la identidad de Pastrana, muchos aprovecharon para lanzar tuits falsos, amenazas e insultos. Tanto es así que el tuitero decidió borrar algunos de sus mensajes a fin de, aseguró, preservar a su familia.

A quién no le gustan los viernes.

Gran día hoy, he conseguido: -Ser TT mundial. -Ser insultados, acosados y amenazados, mi familia y yo. -Ser señalado por @Pablo_Iglesias_ , @_anapastor_ y @julia_otero , entre otros.

Y después del cocido que me he metido, con 800 gramos más. No olvidéis añadir eso a vuestra crónica periodística, figuras. https://t.co/Wf1UNdL6Dq

— Pastrana (@JosPastr) January 26, 2018