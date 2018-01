Duro varapalo para el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra todo pronóstico, el Consejo de Estado se ha mostrado contrario a el Ejecutivo impugne ahora la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura al no existir fundamentos jurídicos para hacerlo. El órgano se pronunciaba en ese sentido tras la consulta que anunciaba por sorpresa la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por la mañana. PSOE y Ciudadanos apoyaban la decisión.

Pese a no contar con el aval del Consejo de Estado, cuyos informes son preceptivos pero no vinculantes, el Gobierno seguirá adelante con sus planes e impugnará este mismo viernes ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont. El objetivo es que el tribunal admita a trámite el recurso, lo que suspendería cautelarmente la sesión de investidura, prevista para el próximo martes.

El patinazo del Gobierno ha dado alas al independentismo. Carles Puigdemont ha sostenido que Soraya Sáenz de Santamaría “debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar”. Lo ha dicho en Twitter nada más conocerse la resolución del Consejo de Estado.

Antes, también realizaba una publicación en Instagram. “Nunca podréis silenciar ni doblegar la voluntad del pueblo catalán”, indicaba. El expresidente de la Generalitat adjuntaba la imagen de una mujer con la boca tapada con esparadrapo rojo.

“Podéis encarcelar, usurpar, manipular, mentir, prohibir, insultar, menospreciar, amenazar, expoliar, perseguir, arruinar, vilipendiar, pegar, coaccionar, pero nunca podréis silenciar ni doblegar la voluntad del pueblo catalán #repúblicacatalana“, señalaba.

También Elsa Artadi ha pedido la dimisión de Soraya Sáenz de Santamaría. La diputada de Junts per Catalunya y que muchos sitúan como próxima presidenta de la Generalitat, ha escrito un mensaje casi idéntico al de Puigdemont. “La vicepresidenta SSS debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar”, ha apuntado.

Los mensajes en contra de los planes del Gobierno han sido una constante en Twitter durante toda la tarde en el sector independentista. Exconsejeros y diputados de Junts per Catalunya y ERC han puesto el grito en el cielo ante el intento del Ejecutivo de bloquear la investidura de Puigdemont.

Incluso han acusado a Mariano Rajoy de intentar dar un “golpe de Estado” y han anunciado una querella criminal contra el Gobierno a tenor del artículo 498 del código penal por ejercer presiones contra cargos públicos para que puedan ejercer.

De lectura recomanada per entendre com la necessitat del Gobierno passa per davant de l’estat de dret del que tant presumeixen i que està ja tan desmantellat que directament està en fallida perquè és incapaç d’oferir garanties raonables sobre drets fonamentals. No tot s’hi val! https://t.co/P6CGuMulgU

— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) January 25, 2018