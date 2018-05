Paula Vázquez ha salido en defensa de Pablo Iglesias e Irene Montero ante la polémica de su chalé de 600.000 euros en Galapagar. La presentadora ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que anuncia que ha votado a favor de que el líder y la portavoz parlamentaria de Podemos continúen en sus cargos.

Se refiere así a la consulta que la dirección de la formación morada puso en marcha el pasado martes para que los inscritos decidan si ambos dirigentes deben dimitir, en el caso de que consideren que su credibilidad se ha visto comprometida con la compra de esa vivienda.

“#YoVotoSiPorque… tengo sentido común”, ha escrito Paula Vázquez. De esta forma, ha utilizado el hashtag que han impulsado los ‘pablistas’ en las redes para apoyar a Pablo Iglesias e Irene Montero en ese plebiscito sobre el chalé.

FAN DE PODEMOS Y DE IRENE MONTERO

La actual presentadora de ‘Fama a bailar’ en Movistar+ nunca ha ocultado sus simpatías hacia Podemos. Lo ha hecho en varias ocasiones a través de Twitter. Y también hace un año cuando acudió al Congreso de los Diputados a apoyar a la formación morada en su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ante el Parlamento, Paula Vázquez no escatimó en alabanzas hacia Irene Montero: “Me he tenido que acercar aquí solo por las ganas que tengo de verla en persona, y es que, como mujer, me parece un ejemplo. Gracias Irene, gracias tía. ¡Qué grande eres!“.

Buenos días, para mí: un Café con leche ,un zumo ,tostada y una #MociónDeCensura , por favor ! Lo último, en vaso "largo" (de aquí) — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) June 13, 2017