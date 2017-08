El vuelo, que contaba con 287 pasajeros y doce miembros de la tripulación, se encontró con una fuerte turbulencia poco antes de aterrizar.

Tras tomar tierra, tres pasajeros y siete miembros de la tripulación fueron trasladados a un hospital para ser evaluados, según ha informado la compañía, aunque no ha detallado las lesiones de los heridos.

American Airlines ha asegurado que la señal de cinturón de seguridad estaba encendida en el momento de las turbulencias. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha señalado, no obstante, que investigará el incidente.

Asimismo, la aerolínea ha agradecido en un comunicado a sus miembros de tripulación el haber mantenido a los pasajeros “seguros”.

Uno de los pasajeros, Ervin Fang, ha narrado a través de su cuenta de Twitter lo ocurrido, con fotografías y vídeos del caos posterior a esas turbulencias, con los pasillos llenos de bandejas, comida, vasos, prendas de ropa y demás objetos.

Passengers disoriented and relieved, after turbulent American flight from Athens to Philly. #americanair #TURBULENCE #injured #alive pic.twitter.com/PQzv5gxCUn

Worst turbulence ever! Athens to Phil. Even the pilot didn't see it coming. Drinks on the ceiling. @AmericanAir #thoughtthiswasit pic.twitter.com/ndZ8ptgbWz

— Ervin Fang (@efnov6) August 6, 2017