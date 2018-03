Piden el boicot contra Benetton por sus escaparates independentistas

United Colors of Benetton, marca de ropa de origen italiano, ha decidido posicionarse sobre el proceso separatista catalán y lo ha hecho a favor de los independentistas. Por lo menos, una de sus tiendas. Y es que, en su establecimiento de Mollet del Vallès (Barcelona) se ha vestido a los maniquís del escaparate con bufandas amarillas. Es su forma de apoyar a los líderes secesionistas que se encuentran en la cárcel.

Se trata de un guiño al color que utiliza el independentismo catalán para solidarizarse con lo que ellos llaman “presos políticos” y que son los dirigentes y activistas independentistas que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a prisión preventiva por su papel en el ‘procés’.

En las imágenes que circulan por las redes sociales de esta tienda, en régimen de franquicia y ubicada en la Rambla de Balmes, 7 de Mollet del Vallès, se observa a cuatro de estas figuras movibles de un mismo escaparate con complementos amarillos. Algunos usuarios ya están pidiendo en Twitter el boicot hacia Benetton.

No compréis en Benetton,están con los independentistas pic.twitter.com/fNgunTgG6v

A partir de ya hago mi particular #boicotBenetton y me paso a Massimo Dutti, Zara, El Corte Inglés y tantas otras. pic.twitter.com/Sg7eIyhTDl

No entiendo cómo puede haber empresas que se presten a ésto. Luego que no les extrañe que el resto de españoles no entremos en sus tiendas.#benetton pic.twitter.com/xdY4dYlsmc

— Susana Suárez Villagrá​ (@Sussuarez) March 27, 2018