Piden a Twitter que cierre la cuenta de Trump por incumplir su normativa

El presidente de Estados Unidos ha amenazado a través de un tuit con atacar Corea del Norte si su presidente, Kim Jong-un, actúa de manera imprudente.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

Según la política de Twitter, el tuit incumple varias de sus normas:

“No se permite usar la red social con fines ilícitos o para la promoción de actividades ilegales”.

“No se toleran comportamientos que ingresen en el ámbito del abuso, y eso incluye acosos, intimidaciones o el uso del miedo para silenciar la voz de otros usuarios“.

“No se permite amenazar con violencia ni incitarla, lo que incluye amenazas terroristas o la incitación al terrorismo”.

Según la normativa, a los usuarios que no respeten las políticas establecidas por la empresa se les pueden aplicar el bloqueo temporal o la suspensión permanente de la cuenta. Y son varias las personas que han pedido a Twitter que cierre permanente la cuenta.

En una cuestión de pocas horas, incluso se ha creado el hashtag #Suspendtrump, donde poco a poco se van sumando adeptos decididos a terminar con las amenazas que el presidente de los Estados Unidos anuncia constantemente.

If someone made a credible death threat here, @Twitter would suspend their account. TRUMP has threatened the entire planet.

Do it, @jack. — Sinead Ryan (@sinead_ryan) August 11, 2017

Hey @Twitter, Trump is violating the term and condition all the way on the bottom of this page. Please suspend his account. pic.twitter.com/quSaTa1hsw — david nuzzy nussbaum (@theNuzzy) August 11, 2017

Seems pretty clear that you can't threaten mass murder via nuclear war, right @twitter? Asking for 7.4 billion friends. pic.twitter.com/333QtnECc4 — Kal Penn (@kalpenn) August 11, 2017

Esta no es la primera vez que se pide el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump. El pasado mayo, un usuario creó una petición en la plataforma Change.org alegando un “uso abusivo de su cuenta de Twitter”. Por el momento, la petición cuenta con 10.912 firmantes, y hacen falta 4.088 firmas para alcanzar al objetivo propuesto de 15.000.