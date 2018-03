Pilar Rahola se ha convertido en hazmerreír en Twitter tras la detención de Carles Puigdemont. Y es que sólo unas horas antes de ese arresto, la periodista definía al expresidente de la Generalitat como el “puto amo” por estar “burlando” la euroorden de España. Sin embargo, las fuerzas de seguridad le tenían muy vigilado y esperaron a que cometiera la torpeza de atravesar Alemania para apresarlo.

Ya el sábado, Rahola, amiga íntima del político, asistió a TV3 para alardear de que había hablado con Puigdemont. La presentador del programa le preguntaba si conocía el paradero del expresidente de la Generalitat, y ella se jactaba. “Hoy he hablado con él. No sé si he hablado en Finlandia o en Bélgica, pero no lo diremos. Parece el Correcaminos ‘mic mic’, van detrás y me lo atrapan…“, señalaba.

Posteriormente, desde su cuenta de Twitter, también llamaba a Puigdemont “el puto amo” por “burlar la euroorden de España: ya no está en Finlandia”. En ese momento, se desconocía su paradero, pero tan solo un día después la Policía germana detenía a Pugdemont cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca en aplicación, precisamente, de la euroorden de detención cursada por la Justicia española.

DE LA EUFORIA A LA DECEPCIÓN

Tras conocer el arresto, ese tuit de Rahola se convirtió en viral, con multitud de usuarios riéndose de su error de cálculo y restregándole la detención. La periodista dejó entonces el tono amistoso a un lado y se puso seria. “Vigilemos la tendencia al tremendismo de nuestra sociedad. Alemania tiene unos jueces independientes, una potente sociedad civil y decenas de entidades de derechos humanos. Y está bajo el foco. No es tan fácil como en Bélgica, pero tiene la ventaja de situar el debate catalán en el centro de Europa”, escribió en Twitter.

También amenazó con “bloquear” a “la gentuza desbocada” que se alegra por su detención e indicó que “la respuesta política más rotunda es la investidura inmediata de Puigdemont”.

